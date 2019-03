(PLO)- Samsung Galaxy S10 Plus với vẻ ngoài sang trọng, 5 camera, cảm biến vân tay siêu âm và nhiều ưu đãi khi đặt trước đã khiến không ít sao Việt chọn flagship này làm quà 8-3 cho người thân.

Chọn Di Động Việt để đặt trước Galaxy S10 Plus, nhạc sĩ Dương Khắc Linh, vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi, MC Quyền Linh đều tỏ ra hào hứng với siêu phẩm năm nay của Samsung, cũng như những ưu đãi của hệ thống cho khách hàng đặt cọc.





Theo đó, ngoài việc được nhận quà tặng 6 triệu từ Samsung, hệ thống Di Động Việt (didongviet.vn) mang đến 8 ưu đãi khác cho khách hàng đặt cọc Galaxy S10 128 GB, S10 Plus. Giá trị quy đổi quà lên đến khoảng 4,5 triệu đồng.



Dưới đây là những chia sẻ của sao Việt về lý do chọn Galaxy S10 Plus 128GB và S10 Plus 512GB làm quà 8-3 cho người thân:

MC Quyền Linh hi vọng bà xã sẽ vui khi nhận được món quà 8-3 đặc biệt này

Đến Di Động Việt với trang phục giản dị đúng với phong cách quen thuộc, MC Quyền Linh chọn màu trắng pha lê để đặt mua tặng bà xã dịp Quốc tế phụ nữ sắp tới.

Với những khách hàng đặt trước S10 Plus sẽ được trả hàng vào tối ngày 7-3, trong khi lịch lên kệ của máy là 8-3. Chính điều này khiến anh cảm thấy hài lòng, với mong muốn có thể tạo cho bà xã sự bất ngờ khi là một trong những người sở hữu S10 Plus sớm nhất.



Nhạc sĩ Dương Khắc Linh: Galaxy S10 Plus hoàn hảo để dành tặng phái nữ

Dẫn bạn gái Lưu Sara đến đặt mua Galaxy S10 Plus, tác giả của “Đừng như thói quen” cho biết, bản thân rất ấn tượng với những tính năng mới trên thế hệ S10 năm nay, nhất là việc máy có cảm biến vân tay siêu âm và chia sẻ pin cho máy khác.





Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi tay trong tay đến đặt mua Galaxy S10 Plus



Không phải lần đầu tiên đến với Di Động Việt, cũng như lần đến mua iPhone Xs Max trước đây, vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi luôn nắm tay, thể hiện sự quan tâm dành cho nhau.



Được chồng đặt mua tặng Galaxy S10 Plus phiên bản màu trắng pha lê, Thuỷ Anh cho biết, rất hào hứng để trải nghiệm máy đồng thời cảm thấy mãn nguyện về sự quan tâm của chồng dành cho mình trong dịp 8-3 lần này.





Ngoài ra, vợ của chàng ca sĩ Đăng Khôi cũng tiết lộ, một trong những lý do khiến 2 vợ chồng chọn đặt mua S10 Plus mà không chờ ngày máy bán ra rộng rãi là bởi hứng thú với bộ quà tặng và những ưu đãi từ hệ thống.



Cũng như ca sĩ Dương Khắc Linh, MC Quyền Linh hay vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi, lượng khách đặt cọc Galaxy S10, S10 Plus vẫn tăng lên rất nhiều mỗi ngày. Tại Di Động Việt, khi đặt cọc Galaxy S10, S10 Plus, khách hàng sẽ được nhận bộ quà tặng 4 món, gồm quà từ hãng và quà từ hệ thống.



Cụ thể, quà từ Samsung gồm tai nghe Samsung Gear Buds, bao da Clear View, bảo hiểm rơi vỡ và ưu tiên thương gia. Quà từ hệ thống Di Động Việt bao gồm loa Bluetooth Anker Sound flare, pin sạc không dây Mipow CubeX, giảm 500.000 đồng khi thanh toán qua ví điện tử VNPay, bảo hành 2 năm, giảm 10% (tối đa 500.000 đồng) khi trả góp qua Mpos từ thẻ ngân hàng (BIDV), giảm thêm 500.000 đồng trả góp qua Payoo, tặng thêm 500.000 đồng khi thu cũ đổi mới và cơ hội hoàn tiền 100% ngay đêm nhận máy...

Với những khách hàng có mong muốn thu đổi quà, hệ thống nhận thu đổi với giá trị cao, với mức thu đổi lên đến 4,5 triệu đồng.

TIỂU MINH