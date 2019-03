(PLO) - Mới đây, mẫu điện thoại Samsung Galaxy S10 Plus 1 TB, model có bộ nhớ lớn nhất trong lịch sử làng điện thoại đã chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam.

Cụ thể, Di Động Việt là hệ thống cửa hàng đầu tiên đem S10 Plus 1 TB về Việt Nam, giá bán model này không thay đổi so với mức niêm yết Samsung đưa ra, ở mức 33,99 triệu đồng.





Tuy nhiên, theo đại diện hệ thống này, những phần quà đi kèm với S10 Plus 1 TB khi bán ra hết sức hấp dẫn lên đến 9 triệu đồng. Đặc biệt, với những khách hàng không có nhu cầu lấy quà, hệ thống sẽ thu lại với mức giá khá cao, lên đến 4,5 triệu đồng.



Như vậy, trong trường hợp mua Galaxy S10 Plus 1 TB khi không lấy quà, bạn sẽ phải chỉ trả khoảng 29,49 triệu đồng. Đồng thời, vẫn được hưởng những ưu đãi khác như trả góp 0%, giảm 500.000 đồng khi thanh toán qua ví điện tử VnPay, giảm thêm 500.000 đồng khi trả góp quả Payoo hoặc Mpos từ thẻ ngân hàng BIDV, thu cũ đổi mới lên đời giảm thêm 500.000 đồng, ưu đãi phòng chờ thương gia…





So với phiên bản S10 Plus tiêu chuẩn, Galaxy S10 1 TB có bộ nhớ gấp 8 lần, dung lượng RAM cũng lớn hơn gấp 1,5 lần (12 GB so với 8 GB). Bên cạnh đó, model có bộ nhớ trong khủng nhất làng công nghệ này vẫn hỗ trợ mở rộng thêm dung lượng lưu trữ qua khe cắm thẻ nhớ lên đến 512 GB.



Được biết, S10 Plus 1 TB chỉ đang có một màu duy nhất là đen gốm để người dùng chọn lựa. Riêng với những ai đặt trước model này, có thể liên hệ với hệ thống Di Động Việt để nhận hàng sớm hơn dự định (30-4-2019).





Ngoài S10 Plus 1 TB, người dùng công nghệ có những tuỳ chọn khác về dung lượng tuỳ theo nhu cầu, như Galaxy S10 Plus 128 GB tiêu chuẩn giá 18,4 triệu, Galaxy S10 Plus 512 GB giá 24,4 triệu (trong trường hợp không lấy quà tặng).



TIỂU MINH