(PLO) - Giá tốt, đa dạng mẫu mã, bảo hành lâu, trả góp 0%,... là những lý do khiến dòng iPhone cũ có sức hút lớn.

Ở thời điểm hiện tại, người dùng có thể chọn mua một số mẫu iPhone giá rẻ như iPhone 6S giá chỉ 3,4 triệu, iPhone 6S Plus giá chỉ từ 5,2 triệu, iPhone 7, 7 Plus giá chỉ từ 5,1 triệu, iPhone 8, 8 Plus giá chỉ 8,9 triệu, iPhone X giá chỉ 14,6 triệu, iPhone Xs Max giá chỉ 17,6 triệu.

iPhone 6S giảm sốc còn 3,8 triệu đồng (PLO) - Để kích thích nhu cầu mua sắm của người dùng, nhiều cửa hàng đã mạnh tay giảm giá hơn 1,3 triệu đồng cho các mẫu smartphone tầm trung như iPhone 6S, Oppo F11 Pro, Redmi Note 7, Nokia 8.1,...

Tất cả các sản phẩm iPhone cũ tại Di Động Việt đều được bảo hành trong 6 tháng, bao test một đổi một trong 33 ngày, dùng thử 7 ngày miễn phí và được giảm 30% gói bảo hành một đổi một rơi vỡ rớt nước trong 12 tháng cùng cơ hội trúng vàng 9999.

17 chỉ vàng đã được trao cho các khách hàng may mắn, phần nhiều đều cảm thấy bất ngờ vì không nghĩ chỉ cần sắm iPhone cũng có thể mang vàng về nhà.

Theo ghi nhận tại Di Động Việt, sẽ có tổng cộng 36 chỉ vàng và hàng ngàn phần quà giá trị được trao tặng cho các khách hàng sắm iPhone từ nay đến hết tháng 8. Khách hàng mua iPhone sẽ được bốc thăm trúng vàng tại chỗ, 19 chỉ vàng còn lại sẽ được trao trong 02 đợt tiếp theo, dự kiến diễn ra trong ngày 3-8 và 3-9 tới.

Với hình thức thu cũ đổi mới, lên đời iPhone không bù tiền, người dùng vẫn có cơ hội trúng vàng 9999. Phương thức thu đổi lên đời iPhone cho phép người dùng không cần trả tiền trước, bạn chỉ cần mang iPhone cũ đến Di Động Việt để các kĩ thuật viên kiểm tra sau đó lấy iPhone mới và bù tiền chênh lệch hoặc trả góp theo tháng.

4 cách lấy lại tài khoản Facebook khi bị mạo danh (PLO) - Hôm nay, Kỷ Nguyên Số sẽ hướng dẫn bạn đọc một số cách đơn giản để khiếu nại với Facebook nhằm lấy lại tài khoản khi bị người khác mạo danh.

TIỂU MINH