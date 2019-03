(PLO) - Nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã chọn mua S10 Plus để tặng bạn gái nhân dịp 8-3 vì thiết kế đẹp và những phần quà giá trị đi kèm.

Cũng như những khách đặt mua khác, nhạc sĩ Dương Khắc Linh sẽ được nhận quà bốn món và những ưu đãi cực kì giá trị từ Samsung và hệ thống bao gồm tai nghe không dây cao cấp Gear Buds, bao da Clear View, bảo hiểm rơi vỡ và ưu tiên thương gia, trả góp 0% lãi suất qua thẻ tín dụng.

Di Động Việt cũng tặng loa bluetooth Anker Sound Flare 12W, pin sạc dự phòng không dây cao cấp của Mỹ Mipow CubeX 10.000 mAh, gói bảo hành 2 năm trị giá 2 triệu, thanh toán qua ví điện tử VNPay giảm thêm 500.000 đồng, giảm 10% tối đa là 500.000 đồng khi trả góp qua Mpos từ thẻ ngân hàng (BIDV), 50 suất giảm thêm 500.000 đồng trả góp qua Payoo, cơ hội hoàn tiền 100% ngay đêm nhận máy, giảm ngay 500.000 đồng khi mang máy cũ đến đổi mới tại Di Động Việt.



Ngoài ra nếu không có nhu cầu nhận quà từ hệ thống, khách đặt mua Galaxy S10 Plus có thể lựa chọn phương thức quy đổi quà với giá trị lên đến 4,5 triệu đồng.

Galaxy S10 Plus trở thành chiếc smartphone phù hợp với phái nữ khi có thiết kế Infinity-O sang trọng, màn hình lớn nhưng không to, camera trước được đặt dưới màn hình đem đến không gian trải nghiệm tối ưu. Với công nghệ màn hình Dynamic AMOLED, màn hình chuẩn HDR10+, hình ảnh trên Galaxy S10 Plus đẹp mắt và nổi khối ấn tượng.

Đặc biệt, công nghệ cảm biến vân tay siêu âm được đặt ngay dưới màn hình thu hút người dùng hơn cả. Từ bây giờ, việc mở khóa màn hình được tiết kiệm thao tác hơn, đồng thời đảm bảo được tốc độ và độ bảo mật.

S10 Plus có 3 camera ở mặt sau. Trong khi đó 2 camera có độ phân giải 12 MP với những tính năng quen thuộc như chụp lấy nét động, thay đổi khẩu độ ống kính f/1.5 và f/2.4. Ống kính còn lại có độ phân giải 16 megapixel, hỗ trợ chụp góc siêu rộng 123 độ.





Điểm cải tiến này khiến Sara Lưu vô cùng ưng ý vì cô là một người hoạt động nghệ thuật, rất cần một chiếc điện thoại nhỏ gọn để bắt lại các khoảnh khắc nhưng chất lượng không thua kém gì một chiếc máy ảnh.



S10 Plus được trang bị camera selfie kép, 1 camera 10 MP, khẩu độ f/1.9 với góc rộng 80 độ, camera thứ 2 dùng để đo độ sâu trường ảnh, độ phân giải 8 MP.

Galaxy S10 Plus tại thị trường Việt Nam sử dụng chip Exynos 9820. Dương Khắc Linh lựa chọn phiên bản RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB. Máy có dung lượng pin tới 4.100 mAh, được trang bị chuẩn sạc nhanh không dây 2.0, giúp sạc không dây nhanh hơn khoảng 30% so với Galaxy S9. Bên cạnh đó, tính năng PowerShare giúp Galaxy S10 trở thành bộ sạc không dây cho tai nghe Galaxy Buds hay đồng hồ thông minh Galaxy Watch Active, hoặc có thể “cấp cứu” cho chiếc điện thoại có sạc không dây khác.

