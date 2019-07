AUDIO BÀI VIẾT



ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) là một dải gồm 19 hoặc 20 số, giúp nhận dạng thẻ SIM. Về nguyên tắc ICCID là duy nhất, tuy nhiên để tiết kiệm thời gian, chi phí, một số nhà sản xuất SIM lại ghi mã ICCID này lên nhiều SIM và xuất ra thị trường, cho phép biến iPhone Lock (phiên bản khóa mạng) thành iPhone quốc tế.

iPhone 6S chỉ còn 3,4 triệu đồng, có nên mua hay không? (PLO) - Không riêng gì iPhone mà nhiều mẫu điện thoại khác như Samsung Galaxy A70, Xiaomi Mi 9 SE, Vsmart Joy 1 Plus cũng được giảm giá hơn 1 triệu đồng để kích cầu người dùng.

Nhiều người thường chọn mua iPhone Lock (phiên bản khóa mạng) vì mức giá rẻ, nhưng để có thể sử dụng thiết bị này tại Việt Nam, bạn cần phải sử dụng SIM ghép hoặc đơn giản hơn là thêm mã ICCID vào.

Tuy nhiên, mới đây Apple lại tiếp tục triển khai một đợt càn quét mới, chặn toàn bộ ICCID, khiến nhiều người đang sử dụng iPhone Lock không thể kích hoạt thiết bị.





Theo một số thông tin được chia sẻ trong các hội nhóm sử dụng iPhone Lock, hiện tại tất cả ICCID đều đang bị chặn trên mọi phiên bản iOS (iOS 11, iOS 12 và thậm chí là iOS 13 Beta). Để đảm bảo an toàn, người dùng iPhone Lock nên giữ nguyên hiện trạng, không nên đổi SIM hoặc Erase all settings and contents (xóa toàn bộ cài đặt và nội dung) vào lúc này.

Thay vì mua iPhone Lock, bạn nên mua iPhone quốc tế đã qua sử dụng (Like new) để không gặp phải tình trạng bị khóa máy, ảnh hưởng đến công việc hoặc liên lạc. Theo ghi nhận, giá iPhone 6S 16 GB Like new hiện chỉ còn khoảng 3,4 triệu đồng, so với thời điểm trước Tết, giá iPhone 6S Like new đang ở mức thấp kỷ lục đối với bản quốc tế, giảm khoảng 1 triệu đồng cho mọi phiên bản. Ngược lại, iPhone 6S 32 GB chính hãng mới 100% đang được bán với mức giá gần 8 triệu đồng, chênh lệch khá cao so với hàng đã qua sử dụng.

Dù đã ra mắt cách đây vài năm, tuy nhiên iPhone 6S vẫn hoạt động ổn định và được nâng cấp đều đặn lên phiên bản mới. Thêm vào đó, iPhone quốc tế cũ tại thị trường Việt Nam cũng được ưa chuộng hơn hàng chính hãng do mức giá rẻ và ổn định hơn các phiên bản khóa mạng.

Tính đến thời điểm hiện tại, iPhone 6S vẫn là mẫu smartphone trung hòa tốt giữa thiết kế, hiệu năng, thương hiệu và giá cả. Khi kiểm tra với phần mềm AnTuTu, iPhone 6S đạt khoảng 130.000 điểm, cao hơn khá nhiều so với các mẫu smartphone Android tầm trung vừa ra mắt trong thời gian gần đây như Huawei Nova 3e, Sharp Aquos S3, Honor 9 Lite, Honor 7x...

Xét về cấu hình, iPhone 6S sử dụng vi xử lý A9, RAM 2 GB, camera trước và sau có độ phân giải 5 MP và 12 MP, viên pin có dung lượng 1.715 mAh cho thời gian sử dụng khoảng một ngày dài.

7 ứng dụng bạn nên gỡ bỏ khỏi smartphone ngay lập tức (PLO) - Nếu đang cài đặt một trong các ứng dụng sau đây, người dùng nên ngay lập tức gỡ bỏ chúng khỏi điện thoại để tránh bị theo dõi từ xa.

TIỂU MINH