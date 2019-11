Vào tháng 9-2019, Apple đã tổ chức sự kiện ra mắt loạt sản phẩm mới bao gồm iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Tất cả đều được trang bị bộ vi xử lý A13 Bionic mới, cung cấp hiệu năng tốt hơn khá nhiều so với người tiền nhiệm là iPhone XS/XR.

Trong danh sách mà AnTuTu vừa công bố, không có gì đáng ngạc nhiên khi bộ ba iPhone mới đều nằm trong tốp 10 thiết bị có hiệu năng cao, tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng.

Theo đó, đứng đầu trong danh sách iPad Pro 3 (11 inch) và iPad Pro 3 (12,9 inch) với số điểm lần lượt là 554.267 và 551.352 điểm. Bộ đôi sản phẩm đều được trang bị bộ vi xử lý A12X Bionic.

iPhone 7 và iPhone 7 Plus giá chỉ từ 4 triệu đồng (PLO) - Mới đây, một số cửa hàng bán lẻ đã điều chỉnh lại giá bán iPhone 7 và iPhone 7 Plus xuống chỉ còn xấp xỉ 4 triệu đồng, một mức giá khá hấp dẫn cho bộ đôi flagships một thời.





Bộ vi xử lý A12X Bionic có 10 tỷ bóng bán dẫn trong khi A13 Bionic chỉ có 8,5 tỷ bóng bán dẫn. Ngoài ra, A12X có CPU tám lõi, bao gồm bốn lõi hiệu năng cao và bốn lõi tiết kiệm năng lượng. Do đó, A12X Bionic nhanh hơn A13.



iPad Pro 3 dẫn đầu danh sách dù được ra mắt hồi năm 2018.

Theo sau iPad Pro 3 là loạt iPhone 11 thế hệ mới. Cụ thể, iPhone 11 Pro chiếm vị trí thứ ba với số điểm Antutu trung bình là 454.275 điểm, tiếp theo là iPhone 11 Pro Max và iPhone 11 với số điểm Antutu trung bình lần lượt là 454.270 và 445.668 điểm.

So sánh điểm trung bình của iPhone 11 Pro Max với iPhone XS Max, chúng ta có thể thấy rằng hiệu suất của A13 Bionic được cải thiện đáng kể so với A12 Bionic, vì điểm trung bình của iPhone XS Max chỉ là 339.543 điểm, thấp hơn nhiều so với iPhone 11 Pro Max.



iPhone 11 Pro chỉ đứng vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng.

Các vị trí còn lại trong danh sách thuộc về iPad Air 3 (377.278 điểm), iPad mini 5 (365.584 điểm), iPhone XS Max (339.543 điểm), iPhone XS (338.571 điểm) và iPhone XR (333.168 điểm), tất cả đều được trang bị bộ vi xử lý A12 Bionic và vẫn có hiệu suất vượt trội so với các sản phẩm Android cao cấp.

Nên chọn mua MacBook Air, MacBook Pro 13 hay 15 inch? (PLO)- Độ ổn định cao, hiệu suất tốt, ít bị tấn công bởi phần mềm độc hại… là những ưu điểm nổi bật của MacBook.

TIỂU MINH