Bộ ba iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR được Apple chính thức giới thiệu vào ngày 12-9-2018 với nhiều cải tiến về tính năng và hiệu suất.

iPhone XR, XS và XS Max đều có mặt lưng bằng kính (hỗ trợ sạc không dây), khung viền thép sáng bóng. Điểm khác biệt lớn nhất giữa ba phiên bản chính là màu sắc và kích thước màn hình, cụ thể iPhone XR, XS và XS Max có kích thước lần lượt là 6,1 inch, 5,8 inch và 6,5 inch.

iPhone XS và XS Max sử dụng màn hình công nghệ OLED, còn iPhone XR được trang bị công nghệ LCD. Cả ba phiên bản đều được trang bị công nghệ hiển thị True Tone của Apple, cho phép điều chỉnh nhiệt độ màu sắc phù hợp với môi trường xung quanh.

Cả ba phiên bản iPhone mới đều sử dụng bộ vi xử lý A12 Bionic, được xây dựng trên tiến trình 7 nm với 6 lõi xử lý, A12 Bionic cho hiệu suất nhanh hơn 15% và tốc độ xử lý đồ họa nhanh hơn 50% so với thế hệ A11 Bionic cũ trên iPhone X.

Camera chính trên ba mẫu iPhone mới đều có độ phân giải 12 megapixel với khẩu độ f/1.8, được trang bị cảm biến hoàn toàn mới, hỗ trợ chụp ảnh Smart HDR, giảm nhiễu khi chụp ảnh thiếu sáng, có khả năng hỗ trợ quay video chuẩn 4K.

Trong khi bộ đôi iPhone XS và XS Max được trang bị cụm camera kép thì iPhone XR chỉ sở hữu cho mình một camera nhưng vẫn có chế độ chụp xóa phông và chỉnh khẩu độ ảnh sau khi chụp.

Cả ba sản phẩm mới đều có những bước tiến dài trong chức năng mở khóa bằng gương mặt Face ID cũng như sạc không dây, cho tốc độ nhanh hơn đáng kể so với thế hệ iPhone X trước đây.

XS, XS Max và XR là những chiếc iPhone đầu tiên mà Apple trang bị tính năng quay video với chất lượng âm thanh nổi với 4 microphone để thu âm khi quay video.

Theo ghi nhận, hiện tại iPhone XR, iPhone XS và XS Max 64 GB (like new) có giá lần lượt là 11,4 triệu, 13,9 triệu và 16,8 triệu đồng, thấp hơn khá nhiều so với thời điểm mới ra mắt.

Vào tháng 9-2019, sau khi ra mắt bộ ba iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max, Apple cũng đã mạnh tay giảm 150 USD (khoảng 3,5 triệu đồng) cho các mẫu iPhone 8 và iPhone XR, đẩy mức giá hiện tại xuống lần lượt còn 499 USD và 599 USD (11,6 triệu đồng và 13,9 triệu đồng).

Bên cạnh đó, hãng cũng “khai tử” iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone XS và iPhone XS Max để tránh ảnh hưởng đến doanh số của những mẫu iPhone mới ra. Tất nhiên, người dùng vẫn có thể mua được những chiếc điện thoại này, nhưng chúng sẽ không có sẵn trên các kênh chính thức của Apple.

TIỂU MINH