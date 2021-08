Apple cho biết những tính năng này hiện chỉ có sẵn tại Mỹ, và dự kiến sẽ được triển khai tại các quốc gia khác trong thời gian tới.

Tin nhắn cảnh báo

Theo đó, khi một đứa trẻ nhận hoặc gửi một bức ảnh khiêu dâm, ngay lập tức iPhone, iPad sẽ hiển thị cảnh báo với nội dung “Image is sensitive” (hình ảnh nhạy cảm). Nếu đứa trẻ chọn “View Photo” (xem ảnh), một cửa sổ sẽ bật lên và giải thích lý do vì sao bức ảnh này được coi là nhạy cảm.



Apple sẽ hiển thị tin nhắn cảnh báo nếu phát hiện hình ảnh nhạy cảm. Ảnh: Apple

Apple cho biết tính năng này sử dụng máy học trên thiết bị để phân tích hình ảnh, sau đó quyết định xem bức ảnh nhạy cảm hay không. Công ty lại một lần nữa nhấn mạnh rằng iMessage được mã hóa end-to-end và không một ai có quyền truy cập tin nhắn, hình ảnh, thậm chí kể cả Apple.

Quét hình ảnh để tìm các nội dung lạm dụng

tình dục trẻ em (CSAM)

Khi phát hiện các bức ảnh có nội dung lạm dụng tình dục trẻ em được lưu trữ trên iCloud, công ty sẽ báo cáo cho Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột (NCMEC), một tổ chức phi lợi nhuận phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật tại Mỹ.

Về cơ bản, Apple sẽ so sánh hình ảnh trên iCloud với cơ sở dữ liệu do CSAM do NCMEC cung cấp. Nếu phát hiện bất kỳ vi phạm nào, công ty sẽ ngay lập tức gửi báo cáo. Công ty nói rằng hệ thống của họ rất chính xác với tỉ lệ sai sót cực kỳ thấp.



Apple sẽ tự động quét hình ảnh trên iCloud để phát hiện các nội dung nhạy cảm. Ảnh: iMore

TIỂU MINH