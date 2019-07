1. iPhone 6S 16 GB

Ghi nhận tại một số hệ thống bán lẻ tại TP.HCM, giá iPhone 6S (Like new) phiên bản quốc tế đang rơi vào khoảng tầm 3,4 - 4,4 triệu đồng tùy dung lượng lưu trữ.

So với thời điểm trước Tết, giá iPhone 6S Like new đang ở mức thấp kỷ lục đối với bản quốc tế, giảm khoảng 1 triệu đồng cho mọi phiên bản. Ngược lại, iPhone 6S 32 GB chính hãng mới 100% đang được bán với mức giá gần 8 triệu đồng, chênh lệch khá cao so với hàng đã qua sử dụng.

Dù đã ra mắt cách đây vài năm, tuy nhiên iPhone 6S vẫn hoạt động ổn định và được nâng cấp đều đặn lên phiên bản mới. Thêm vào đó, iPhone quốc tế cũ tại thị trường Việt Nam cũng được ưa chuộng hơn hàng chính hãng do mức giá rẻ và ổn định hơn các phiên bản khóa mạng.





Tính đến thời điểm hiện tại, iPhone 6S vẫn là mẫu smartphone trung hòa tốt giữa thiết kế, hiệu năng, thương hiệu và giá cả. Cụ thể, phiên bản iPhone 6S 16 GB có giá chỉ khoảng 3,4 triệu đồng. Khi kiểm tra với phần mềm AnTuTu, iPhone 6S đạt khoảng 130.000 điểm, cao hơn khá nhiều so với các mẫu smartphone Android tầm trung vừa ra mắt trong thời gian gần đây như Huawei Nova 3e, Sharp Aquos S3, Honor 9 Lite, Honor 7x...

Xét về cấu hình, iPhone 6S sử dụng vi xử lý A9, RAM 2 GB, camera trước và sau có độ phân giải 5 MP và 12 MP, viên pin có dung lượng 1.715 mAh cho thời gian sử dụng khoảng một ngày dài.

2. Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70 có màn hình lớn tới 6,7 inch, công nghệ hình ảnh Super AMOLED, màn hình vô cực Infinity-U và độ phân giải Full HD+ sắc nét.

Về phần cứng, máy được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 675, RAM 6 GB, 128 GB bộ nhớ trong, cho phép người dùng mở nhiều ứng dụng cùng lúc, thậm chí chơi tốt những game nặng hiện nay. Về phần bảo mật, máy được trang bị cảm biến vân tay trong màn hình cùng tính năng nhận diện khuôn mặt.





Samsung A70 được trang bị ba camera sau, camera chính sử dụng cảm biến 32 MP (khẩu độ f/1.7), camera thứ hai 8 MP cho khả năng chụp ảnh góc siêu rộng (123 độ) và camera 5 MP dùng để đo độ sâu trường nhằm thực hiện chụp ảnh chân dung có xóa phông. Hiện tại sản phẩm đang được bán ra với mức giá chỉ 7,69 triệu đồng (giảm 1,6 triệu đồng so với trước đó).

3. Xiaomi Mi 9 SE

MI 9 SE sở hữu màn hình AMOLED giọt mưa 5.97 inch lớn trong khi vẫn giữ được kích thước nhỏ gọn, máy cũng được tích hợp cảm biến vân tay trong màn hình để mở khóa nhanh hơn.

Mi 9 SE là thiết bị đầu tiên được trang bị Snapdragon 712, phiên bản nâng cấp từ Snapdragon 710, cải thiện 35% khả năng xử lý đồ họa và tiết kiệm điện năng.





Máy được tích hợp cụm ba camera ở mặt sau, cảm biến chính Sony IMX586 48 MP. Với camera góc rộng 123 độ, Mi 9 SE cho phép người dùng chụp phong cảnh, chân dung, kiến trúc dễ dàng. Hiện tại sản phẩm đang được bán ra với mức giá chỉ 7,49 triệu đồng (giảm 1 triệu so với thời điểm ra mắt) cho phiên bản RAM 6 GB, bộ nhớ trong 64 GB.

4. Vsmart Joy 1 Plus

Joy 1 Plus là dòng máy có thiết kế nhựa giả kính, màn hình tai thỏ, chip Snapdragon 430, RAM 3 GB. Máy có hai màu xanh coban, đen. Đặc biệt, Joy 1 Plus có dung lượng pin 4.000 mAh, đây là mẫu máy có pin lâu nhất trong loạt sản phẩm của Vsmart. Joy 1 Plus hiện chỉ còn 2.490.000 đồng (giảm 900.000 đồng so với trước đó).





Mới đây, tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam, bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết sẽ có 12 mẫu điện thoại mới được trình làng trong năm nay. Con số này cao gấp ba lần so với 2018 (4 mẫu gồm Active 1+, Active 1, Joy 1+ và Joy 1).

Bên cạnh đó, VinSmart cũng chủ động thiết kế và xây dựng hệ điều hành riêng của mình. Công ty đang hợp tác phát triển điện thoại 5G, nhiều khả năng trong thời gian tới còn ra mắt máy tính bảng, máy lạnh, TV, tủ lạnh, camera và các thiết bị IoT…

