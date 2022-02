AUDIO bài viết



iPhone 13 series hiện là dòng điện thoại thông minh cao cấp nhất của Apple tính đến thời điểm hiện tại. Máy được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 9-2021 tại sự kiện "California Streaming" với nhiều cải tiến đáng chú ý, đặc biệt là bộ vi xử lý A15 Bionic.

Sau khi Samsung giới thiệu Galaxy S22 series tại sự kiện Unpacked vào tháng 2-2022 vừa qua, trang PC Mag đã ngay lập tức so sánh thiết bị với iPhone 13 series. Kết quả không mấy ngạc nhiên khi iPhone 13 Pro Max nhanh hơn đáng kể so với Galaxy S22 Ultra của Samsung dù đã ra mắt cách đây gần nửa năm.

Tại sự kiện Unpacked 2022, Samsung đã trình làng 3 mẫu điện thoại mới gồm Galaxy S22, S22+ và S22 Ultra với nhiều cải tiến, đặc biệt là việc sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 1, thay vì Exynos như trước đây.

Tuy nhiên trong các bài kiểm tra điểm chuẩn do PC Mag thực hiện, kết quả cho thấy Galaxy S22 Ultra đạt điểm đa lõi là 3.433, thấp hơn đáng kể so với 4.647 điểm đa lõi của iPhone 13 Pro Max. Điều này có nghĩa là điện thoại thông minh của Apple nhanh hơn khoảng 35% so với Galaxy S22 Ultra của Samsung.

Dòng điện thoại cao cấp nhất của Google là Pixel 6 cũng bị iPhone 13 Pro Max đánh bại với điểm số gần gấp đôi.

Lưu ý, đây chỉ là điểm chuẩn dựa trên các bài đánh giá, trong thực tế, mỗi người sẽ có cách sử dụng khác nhau, do đó, người dùng Samsung Galaxy S22 series có thể vẫn sẽ hài lòng với việc mua hàng của họ.

TIỂU MINH