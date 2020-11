(PLO)- Dù có dung lượng RAM chỉ bằng một nửa so với Galaxy Note 20 Ultra, tuy nhiên, iPhone 12 Pro đã chiến thắng trong bài kiểm tra tốc độ tải ứng dụng.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 8-2020, máy được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 865 Plus, RAM 12 GB và trở thành mẫu điện thoại thông minh có tốc độ tải ứng dụng nhanh nhất ở thời điểm đó. Tuy nhiên, ngôi vương giờ đây đã bất ngờ rơi vào tay iPhone 12 Pro với bộ vi xử lý “cây nhà lá vườn” A14 Bionic và 6 GB RAM.

iPhone X 64 GB giảm chỉ còn 9,5 triệu đồng (PLO)- Từng là siêu phẩm một thời, iPhone X hiện nay đang được một số cửa hàng chào bán với mức giá chỉ 9,5 triệu đồng.



So sánh tốc độ mở ứng dụng giữa iPhone 12 Pro và Note 20 Ultra. Ảnh: PhoneBuff

Trang PhoneBuff lưu ý rằng iPhone 12 Pro là mẫu điện thoại đầu tiên được trang bị bộ vi xử lý A14 (xây dựng trên quy trình 5 nm), cho hiệu suất cao hơn đáng kể so với các phiên bản trước đó.

Tất nhiên, các bài kiểm tra tốc độ tải ứng dụng không phải là tiêu chí duy nhất để chọn mua điện thoại, nhưng điều này đã thể hiện rõ mức độ hiệu quả của Apple trong việc tối ưu hóa phần cứng và phần mềm.

iPhone 12 Pro có dung lượng RAM chỉ bằng một nửa so với Note 20 Ultra, bên cạnh đó, sản phẩm cũng có giá khởi điểm thấp hơn 300 USD so với giá niêm yết của Note 20 Ultra (thấp hơn 200 USD nếu so với iPhone 12 Pro Max). Tất nhiên, iPhone 12 và iPhone 12 mini cũng đều được trang bị bộ vi xử lý A14 dù có mức giá rẻ hơn nhiều.

Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo video đánh giá tại địa chỉ https://www.youtube.com/watch?v=wBHtF9ZaUFk.

Khi Apple loại bỏ cục sạc khỏi hộp của iPhone 12 series, Samsung và một số hãng khác đã đăng tải bài viết, video chế nhạo. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, Samsung đang có kế hoạch loại bỏ cục sạc và tai nghe đi kèm với điện thoại trong thời gian tới.

Samsung chuẩn bị bỏ bộ sạc và tai nghe? (PLO)- Một báo cáo mới từ Hàn Quốc cho thấy Samsung sẽ tiếp bước Apple bằng cách loại bỏ bộ sạc khi ra mắt Galaxy S30.

TIỂU MINH