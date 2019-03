(PLO) - Góp mặt trong sự kiện Tech offline Galaxy S10, S10 Plus tại Di Động Việt, ViruSs cho biết bản thân thực sự đã bị S10 Plus chinh phục, với tư cách một game thủ và YouTuber.

Hoàng ViruSs tự nhận mình không am hiểu nhiều về công nghệ, nên những chia sẻ của anh chỉ đơn giản với tư cách người dùng, đặc biệt nhu cầu chuyên biệt là chơi game cao và sản xuất video trên YouTube.



Streamer nổi tiếng sử dụng Galaxy S10 Plus trước và trong buổi tech offline

Dưới đây là 4 Lý do bạn nên chọn mua Galaxy S10 Plus, theo ViruSs:

Camera chống rung rất tốt, góc rộng chụp đẹp

Đây là ưu điểm lớn nhất trên Galaxy S10 Plus mà ViruSs nhận thấy trong thời gian trải nghiệm. Theo anh, ngay cả khi di chuyển nhanh, quay các video trong trạng thái không cân bằng cũng không ảnh hưởng đến chất lượng. So với sản phẩm anh đang dùng, Galaxy S8 Plus, tính năng này vượt trội hơn rất nhiều.

Cũng theo ViruSs, việc có sẵn các tuỳ chọn quay siêu nhanh, siêu chậm rất tiện lợi trong việc chỉnh sửa video mà không cần phải sử dụng các ứng dụng của bên thứ 3 như trước đây.

Về camera, Samsung S10 Plus có góc chụp rộng, những bức ảnh chụp từ model này vì thế mang đến chất lượng tốt, dễ tạo ấn tượng.

Vân tay siêu âm nhận diện tốt ngay cả khi tay ướt

Tính năng mới này lần đầu tiên xuất hiện trên smartphone của Samsung. Đúng như những gì hãng tự hào trong buổi giới thiệu, tốc độ nhận diện của cảm biến vân tay siêu âm trên Galaxy S10 Plus cực cao. Đặc biệt, Hoàng ViruSs cũng cho biết, với cả khi tay bị ra mồ hôi, hoặc có lúc vội vàng rửa tay chưa kịp lau thì máy cũng nhận diện được ngay, không có sự trễ nhịp nào.



Màn “mổ bụng” Galaxy S10 Plus ngay tại buổi Techoffline.

Tính năng sạc cho thiết bị khác độc đáo



Hoàng ViruSs hài hước nói, việc có thể sạc cho một máy khác, nhất là máy của một bạn nữ khi được nhờ, chỉ có anh mới làm được, mà không phải một ai khác, khi anh dùng Galaxy S10 Plus.

Tính năng này được Samsung gọi là Power Share, cho phép thế hệ Galaxy S10 có thể nạp năng lượng cho các thiết bị khác, kể cả đồng hồ, smartphone thông qua hình thức sạc không dây.

Trải nghiệm nhanh, máy không bị nóng

“Việc đầu tiên em làm là tải liền 3 game, trong đó có 2 game nổi là PG và Liên quân. Và em dùng được trong vòng 4h, quả thật quá tuyệt vời”, Hoàng ViruSs chia sẻ.

Cũng theo anh, dù sử dụng với cường độ cao nhưng Galaxy S10 Plus không hề nóng lên, chứng tỏ khả năng tản nhiệt và xử lý của máy quá tốt.

Ngoài ra, theo reviewer Tony Phùng, việc được tích hợp con chip Exynos 9820, 3 camera phía sau, 2 camera phía trước, đặc biệt là trọng lượng cực kì nhẹ của S10 Plus khiến model này trở thành một trong những smartphone tốt nhất năm nay.

Cũng trong buổi Techoffline Galaxy S10 của Di Động Việt, 01 chiếc S10, 4 chiếc Galaxy Watch Active đã đến tay các vị khách mời may mắn. Đồng thời, những màn “tra tấn”, “mổ bụng” S10 Plus cũng mang đến cảm giác thú vị cho người tham gia sự kiện này.

