Rạng sáng ngày 15-9 (theo giờ Việt Nam), Apple đã chính thức giới thiệu dòng sản phẩm iPhone 13 series với nhiều cải tiến đáng chú ý tại sự kiện "California Streaming".

Không nằm ngoài dự đoán, iPhone 13 series năm nay được trình làng với 4 phiên bản gồm iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max.

Không có nhiều thay đổi về thiết kế bên ngoài, ngoại trừ việc Apple đã sắp xếp lại cụm camera sau trên iPhone 13 theo đường chéo (camera của iPhone 12 được xếp theo chiều dọc). Lý do vì sao Apple lại làm như vậy?

So sánh chi tiết thời lượng pin trên iPhone 13 series, 12 và 11 (PLO)- Tại sự kiện “California Streaming” vào rạng sáng ngày 15-9 (theo giờ Việt Nam), Apple đã chính thức giới thiệu iPhone 13 series với nhiều cải tiến đáng chú ý, đặc biệt là camera và thời lượng pin.





Theo The Next Web, có hai lý do khiến Apple phải thay đổi vị trí đặt camera sau trên iPhone 13, một là vì lý do kỹ thuật và hai là chiêu trò quảng cáo.

Một trong những tính năng mới được bổ sung thêm trên iPhone 13 và iPhone 13 mini là “sensor shift stabilization”. Về cơ bản, đây là một cơ chế cho phép cảm biến tự động dịch chuyển, giúp người dùng có được những bức ảnh rõ ràng và ổn định hơn.

Tại sự kiện ra mắt iPhone 13 series, Apple đã công bố chi tiết về tính năng sensor shift stabilization, bạn đọc quan tâm có thể theo dõi thông qua đoạn video bên dưới.

Cách hạ cấp iOS 15 về iOS 14 không mất dữ liệu (PLO)- Tại sự kiện “California Streaming” vào rạng sáng ngày 15-9 (theo giờ Việt Nam), Apple đã chính thức ra mắt phiên bản iOS 15 RC (Release Candidate) với nhiều tính năng đáng chú ý. Rõ ràng có thể thấy rằng cảm biến đã không còn đứng yên mà hoạt động theo cơ chế dịch chuyển, điều này đồng nghĩa với việc nó sẽ cần có diện tích rộng hơn để hoạt động.

Về mặt kỹ thuật, sẽ không thể phù hợp nếu Apple vẫn giữ nguyên bố cục camera theo chiều dọc, do đó, việc sắp xếp camera theo đường chéo sẽ là giải pháp tốt nhất.

Lý do thứ hai cho việc Apple thay đổi vị trí camera sau trên iPhone 13 chính là vấn đề quảng cáo.

Sẽ rất nhàm chán nếu iPhone mới có thiết kế hoàn toàn tương tự như phiên bản trước đó. Về cơ bản, iPhone 13 rất giống với iPhone 12, chỉ khác nhau về phần cứng bên trong, “tai thỏ” nhỏ hơn, màn hình sáng hơn, pin lớn hơn… và những thứ này rất khó để phân biệt bằng mắt thường.

Do đó, Apple phải điều chỉnh một số thứ để tăng khả năng nhận diện và quảng cáo sản phẩm.

Điểm khác biệt về camera sau cũng là một cách để báo hiệu với người khác rằng bạn đang sử dụng iPhone mới nhất, và đây cũng là công cụ tiếp thị tuyệt vời để khuyến khích mọi người nâng cấp.

Mặc dù chưa thông báo chính thức nhưng nhiều nguồn tin cho rằng, iPhone 13 series chính hãng Việt Nam sẽ lên kệ vào cuối tháng 10 với giá chỉ từ 21,9 triệu đồng.





“iPhone 13 series năm nay có sự cải tiến mạnh mẽ về camera, đây luôn là điểm được người dùng yêu thích nhất trên iPhone. Bên cạnh đó, Apple Watch Series 7 và iPad Mini cũng rất ấn tượng, chắc chắn sẽ tạo nên một mùa mua sắm cuối năm bận rộn tại Việt Nam” - Ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc khối Viễn thông Di động hệ thống FPT Shop chia sẻ.

Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Đạt - CEO của hệ thống Di Động Việt cũng chia sẻ: "Tôi tin rằng iPhone sẽ làm thị trường sôi động trở lại ngay khi thiết bị này được đưa về Việt Nam. Với hàng loạt công nghệ mới cùng với mức giá không đổi, iPhone 13 vẫn là một sản phẩm đáng để người dùng trải nghiệm".

Apple bị kiện vì quảng cáo sai lệch và gian lận (PLO)- Vừa qua, Apple lại tiếp tục phải đối mặt với một vụ kiện tập thể tại Mỹ vì những cáo buộc liên quan đến việc quảng cáo sai lệch chất lượng màn hình của MacBook Pro/Air M1.

TIỂU MINH