(PLO)- Galaxy S10, S10 Plus, Note 9 cùng đồng loạt nhiều smartphone Samsung được giảm giá mạnh đến 7 triệu đồng tại Di Động Việt.

Theo ghi nhận, chương trình ưu đãi mừng Đại Lễ với thương hiệu Samsung được hệ thống áp dụng từ ngày 26-4 đến 28-4, trải dài trên dòng Galaxy A, S và Note.



Cụ thể, Samsung Galaxy Note 9 bản công ty có mức giá khuyến mãi 15,99 triệu, giảm 7 triệu so với giá niêm yết là 22,99 triệu. Ngoài ra, khách hàng còn được giảm thêm 300.000 đồng khi thanh toán qua VNPay. Có thể nói đây giá mức giảm giá sâu nhất từ trước đến nay của chiếc Flagship này.



Bộ đôi mới ra mắt S10 và S10 Plus cũng đang được giảm giá sâu dịp lễ. Galaxy S10 chỉ còn 16,99 triệu, giảm 4 triệu đồng so với giá gốc là 20,99 triệu.

Galaxy S10 Plus phiên bản S10 Plus 128 GB được giảm 4,2 triệu còn 18,79 triệu (giá gốc 22,99 triệu). Phiên bản bộ nhớ 1 TB được giảm 4 triệu còn 29,99 triệu (giá gốc 33,99 triệu. Phiên bản RAM 1 TB bảo hành điện tử (máy mới 100% đã được Samsung Việt Nam kích hoạt bảo hành để hưởng bảo hành rơi vỡ) có mức giảm giá đến 6 triệu, còn 27,99 triệu so với mức niêm yết 33,99 triệu.





Cả ba chiếc điện thoại Galaxy S10, S10 Plus, Note 9 ở trên đều là hàng công ty, máy mới nguyên seal. Di Động Việt còn hỗ trợ trả góp lãi suất 0%. Khách hàng có thể lựa chọn hình thức thu cũ đổi mới để tiết kiệm chi phí đến 7,5 triệu đồng.

Bộ đôi S10 và S10 Plus với thiết kế mới vân tay trong màn hình, con chip mới Exynos 9820, cụm ba camera mặt sau với góc chụp siêu rộng sẽ làm hài lòng những người dùng hướng đến sự mới mẻ, tiện ích cao.

Galaxy Note 9 có chip Exynos 9810, RAM 6 GB cùng viên pin 4000 mAh, màn hình 6,3 inch cùng bút S Pen vẫn là một trong những chiếc điện thoại đáng mua nhất kể cả trong trải nghiệm thường nhật hay công việc.

TIỂU MINH