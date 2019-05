Theo Di Động Việt, từ ngày 24 đến 30-5 Samsung Galaxy Note 9 128 GB được hạ giá về mức 16,2 triệu (giá gốc 22,9 triệu đồng) cho bản chính hãng công ty. Đồng thời giảm thêm 300.000 đồng khi thanh toán qua VnPay. Khi đến tay khách hàng, Note 9 chỉ còn ở mức 15,9 triệu. Máy nhận bảo hành toàn quốc theo chính sách uỷ quyền của Samsung Việt Nam.





Đây là mức giá rẻ nhất của Note 9 từ thời điểm ra mắt đến nay. Cách đây khoảng 1-2 tháng, giá bán Note 9 vẫn ở mức cao, khoảng 19-20 triệu đồng.



15,9 triệu vốn là mức giá thường thấy của các bản xách tay thậm chí là dòng máy cũ qua sử dụng. Do vậy khi Samsung Note 9 công ty hạ giá về phân khúc này, theo ý kiến từ đại diện hệ thống Di Động Việt, thị trường công nghệ những ngày cuối tháng 5 sẽ bùng nổ hơn và các Samfan nên chớp lấy cơ hội hiếm hoi này.



Note 9 chính hãng đang giảm đến 7 triệu đồng tại Di Động Việt

Tính đến thời điểm hiện tại, Galaxy Note 9 128 GB vẫn đang là flagship mới nhất của dòng Note. Ngoài ra, với những tin đồn về thế hệ Note 10 khi khả năng không mang đến nhiều cải tiến so với Note 9, sức mua model này dự đoán sẽ rất cao trong đợt ưu đãi này.



Xét về mọi khía cạnh, Note 9 có thiết kế sang trọng, cấu hình khủng với RAM 6 GB, camera kép xoá phông và bút S Pen độc quyền.



Bút S Pen vẫn là điểm nhấn đáng giá trên Note 9.

Máy sẽ mang đến sự ổn định trong trải nghiệm trong vài năm tới và chắc chắn sẽ nằm trong danh sách hỗ trợ rất lâu dài từ hãng. Với những ưu thế về cấu hình, không gian màn hình lớn 6,3 inch cùng viên pin khủng 4.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh, Samsung Note 9 chính hãng đáp ứng tốt đa nhu cầu, từ làm việc, giải trí đến trải nghiệm nâng cao về camera.



Bạn đọc có thể đặt mua ngay Galaxy Note 9 công ty 128 GB tại Di Động Việt để được giảm giá đến 7 triệu cùng hàng loạt các model khác đang được ưu đãi. Chẳng hạn iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone Xs giảm đến 1,4 triệu; Galaxy S8 Plus, S9 Plus giảm đến gần 1 triệu….

TIỂU MINH