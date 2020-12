(PLO)- Tích hợp cơ chế chống tràn, tiếp mực dễ dàng, hỗ trợ in hơn 7.000 trang tài liệu chỉ với một hộp mực... là những điểm nhấn trên dòng máy in G series mới của Canon.

Mẫu máy in G series mới có hộp mực lớn, hỗ trợ in ấn lên đến 7.600 trang tài liệu trắng đen và 7.700 trang tài liệu màu.

Với mực đen pigment chuyên biệt, giúp cho phần chữ trên tài liệu và dòng kẻ nhỏ được sắc nét hơn, đồng thời máy sẽ tự động chuyển qua sử dụng mực màu dye khi cần in ảnh tràn lề ngay cả trên giấy glossy với khổ tối đa là A4.





Nhằm tránh tình trạng vô tình tiếp sai màu mực, các mẫu máy in G series có thiết kế bình mực mới, với vòi phun chỉ vừa vặn với đầu hộp mực trên máy có màu tương ứng.

Thiết kế hộp mực thải ở những máy in mới dòng G series giúp người dùng có thể tự thay thế dễ dàng mà không cần phải đến các trung tâm bảo hành. Thao tác thay hộp mực thải và tự reset bộ đếm mực giúp kéo dài tuổi thọ của máy in hơn so với các máy truyền thống, không làm gián đoạn trải nghiệm in ấn của người dùng.

Đa số các mẫu máy in mới đều có màn hình LCD, hiển thị hai dòng giúp bạn dễ dàng thao tác cũng như cài đặt. Hai mẫu G3060 và G3020 hỗ trợ in và quét di động không dây bằng điện thoại hoặc máy tính bảng trong mạng nội bộ hoặc đám mây. Hiện tại sản phẩm đang được bán ra với mức giá chỉ từ 4,8 triệu đồng.





