(PLO)- Theo trang 91mobiles, mới đây một chiếc điện thoại OnePlus Nord CE đã bất ngờ phát nổ khi người dùng vừa rút ra khỏi túi, tuy nhiên rất may không có ai bị thương trong vụ tai nạn.

AUDIO bài viết

Điện thoại thông minh bất ngờ phát nổ không phải là trường hợp hiếm gặp trên thế giới.

Chia sẻ trên Twitter (hiện tại bài viết đã bị xóa), Dushyant Goswami (Ấn Độ) nói rằng khi anh ấy vừa rút OnePlus Nord CE ra khỏi túi thì điện thoại phát nổ. “Tôi sở hữu điện thoại từ thương hiệu rất nổi tiếng OnePlus, hứa hẹn chất lượng tốt nhất. Điện thoại của tôi mới mua được 6 tháng và nó đã phát nổ theo đúng nghĩa đen khi tôi vừa rút ra khỏi túi”.

iPhone 13 Pro Max bất ngờ chỉ còn 29,4 triệu đồng (PLO)- Khi chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán, giá bán các dòng iPhone liên tục được điều chỉnh, nổi bật nhất là model iPhone 13 Pro Max VN/A với mức giảm lên đến 6,5 triệu đồng.





May mắn thay vụ nổ không gây thiệt hại về người. Bài viết trên Twitter sau đó đã nhanh chóng bị xóa khi OnePlus liên hệ với nạn nhân và đề nghị đổi mới một chiếc điện thoại khác.

Đây không phải là lần đầu tiên điện thoại OnePlus phát nổ. Vào tháng 8 năm ngoái, một chiếc OnePlus Nord 2 5G đã bất ngờ phát nổ trong túi quần của một người phụ nữ khi cô ấy đang đạp xe.

Ngay lập tức OnePlus đã có tuyên bố chính thức về vụ tai nạn: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sức khỏe và sự an toàn của khách hàng. Chúng tôi đã liên hệ với người dùng có liên quan ngay sau khi nghe về sự cố này và bắt đầu một cuộc điều tra nội bộ kỹ lưỡng. Kết quả chỉ ra rằng hư hỏng đối với thiết bị này là do một sự cố riêng lẻ liên quan đến các yếu tố bên ngoài chứ không phải do bất kỳ vấn đề sản xuất hoặc sản phẩm nào”.

Chỉ một tháng sau, một chiếc điện thoại OnePlus khác lại phát nổ, thiết bị lần này thuộc sở hữu của Gaurav Gulati, một luật sư và nhà hoạt động xã hội. Chia sẻ với LetsGoDigital, Gulati nói rằng anh ấy đang đi làm thì cảm thấy túi áo nóng dần lên, khi không thể chịu nổi, anh đã cố gắng cởi áo khoác ra nhưng vẫn bị bỏng.





Một số người cho rằng thời tiết khắc nghiệt ở Ấn Độ có thể là nguyên nhân dẫn đến những vụ nổ này. Mùa hè ở Ấn Độ có thể cực kỳ nóng với nhiệt độ lên tới 38 độ C, tuy nhiên những người khác lại nói rằng vẫn có vụ nổ xảy ra trong mùa mưa khi nhiệt độ môi trường hiếm khi vượt quá 26 độ C.

Theo ResearchGate, các nhà sản xuất pin Li-ion thường cung cấp nhiệt độ hoạt động của pin lithium-ion nằm trong khoảng từ 0 đến 45 độ C cho hoạt động sạc và -20 đến 60 độ C khi sử dụng. Tuy nhiên, phạm vi nhiệt độ tối ưu cho hoạt động của pin lithium-ion là từ 15 đến 35 độ C.

Nhiều mẫu laptop giảm giá 3 triệu đồng dịp cận tết (PLO)- Cận Tết Nguyên Đán, hàng loạt mẫu laptop bất ngờ giảm giá, chẳng hạn Asus giảm 2,3 triệu đồng, Dell giảm 2,4 triệu đồng... riêng các model laptop của Acer giảm sốc đến 3 triệu đồng.

TIỂU MINH