(PLO) - Mới đây, Samsung đã chính thức trình làng bộ ba sản phẩm Galaxy S10E, S10 và S10 Plus tại thị trường Việt Nam với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Thiết kế Infinity-O cùng công nghệ Dynamic độc quyền của Samsung, Galaxy S10 có khả năng hiển thị màu chính xác 100%, với độ phân giải Quad HD 10 triệu màu cùng công nghệ HDR+. Bộ ba S10 có kích thước lần lượt là 5,8 inch, 6,1 inch và 6,4 inch.





Thế hệ S năm nay được tích hợp camera selfie ngay tại phần nốt ruồi trên màn hình, riêng với S10 Plus, chúng ta có hệ thống camera trước dạng kép độ phân giải là 10 MP và 8 MP, trong khi S10 giữ camera đơn 10 MP.

S10 và S10 Plus đều có cùng cụm camera sau như nhau, với 3 camera góc rộng (77°), siêu rộng (123°) và tele. Độ phân giải lần lượt là 12 MP (hai khẩu độ f/1.5 và f/2.4) + 16 MP (f/2.2) + 12MP (f/2.4). Khả năng quay video 4K, nhận diện hơn 30 cảnh khác nhau, tính năng “Shot Suggestion" để giúp người dùng canh góc ảnh tốt hơn.

Bắt kịp thị trường, Samsung năm nay nâng cấp về pin và những tích hợp pin cho bộ ba Galaxy S mới. Ngoài khả năng sạc nhanh 15W, thế hệ flagship mới này có khả năng sạc cho thiết bị khác,với cả điện thoại hay phụ kiện. Đây là ưu điểm lần đầu xuất hiện trên đấu trường smartphone. Về dung lượng pin, Galaxy S10E sẽ được tích hợp 3100 mAh, trên S10 là 3400 mAh và S10 Plus là 4100 mAh (cao hơn 25% so với S9 Plus).





Hiện tại, Di Động Việt đã ghi nhận hơn 500 lượt đặt hàng trước, bạn đọc quan tâm có thể đặt hàng S10 và S10 Plus để nhận gói quà tặng trị giá 10 triệu đồng tại địa chỉ: https://didongviet.vn/dien-thoai/samsung/galaxy-s10-s10-plus.html.

Gói quà tặng từ Samsung trị giá 6 triệu:

1. Tai nghe Samsung Gear buds (ko quy đổi)

2. Bao da clear View cho Samsung (không quy đổi)

3. Bảo hiểm rơi vỡ và ưu tiên hạng thương gia

4. Trả góp 0% lãi suất qua thẻ tín dụng



Gói quà đặc biệt từ Di Động Việt:



1. Loa bluetooth Anker Sound flare (12W) (quy đổi 1 triệu)

2. Pin sạc dự phòng không dây cao cấp của Mỹ Mipow CubeX (quy đổi 500.000 đồng)

3. Tặng gói bảo hành 2 năm trị giá 2 triệu

4. Thanh toán qua ví điện tử VNPay: giảm thêm 500.000 đồng

5. Giảm 10% tối đa là 500.000 đồng khi trả góp qua Mpos từ thẻ ngân hàng (BIDV)

6. 50 suất Giảm thêm 500.000 đồng trả góp qua Payoo

7. Cơ hội hoàn tiền 100% ngay đêm nhận máy.

8. Giảm ngay 500.000 đồng khi mang máy cũ đến đổi mới tại Di Động Việt

TIỂU MINH