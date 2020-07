So với những sản phẩm từng giới thiệu, SoundMax AH-328 cũng phảng phất nét cổ điển do kiểu vòm chụp xương kim loại lộ thiên, phần vòm chụp phụ bằng mút mềm bọc da nhân tạo có thể co dãn theo nhiều cỡ đầu khác nhau.





Là một sản phẩm dành cho game thủ, AH-328 đương nhiên được trang bị micro thu âm để bạn có thể kết nối với các chiến hữu của mình trong suốt trận đấu.



Theo thông tin từ nhà sản xuất, micro trên tai nghe cũng được cải thiện khả năng lọc tạp âm, driver mà SoundMax trang bị bên trong mỗi củ tai của AH-328 cũng thuộc dạng khủng, đường kính đạt mức 50 mm.

Vòm chụp phụ của tai nghe có độ co giãn tốt, hoàn toàn vừa vặn với cả những cỡ đầu nhỏ. Nhờ ứng dụng thiết kế buồng âm lớn, sự khéo léo trong việc sắp đặt các thành phần bên trong, nên phần mặt trong tai nghe AH-328 không hề gây cảm giác cấn vành tai. Sản phẩm hiện tại đang được bán ra với mức giá 550.000 đồng.





Nếu muốn tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm âm thanh thì AH-330 sẽ là lựa chọn thích hợp cho bạn. Tương tự như phiên bản AH-328, sản phẩm có thiết kế khá hầm hố với những đường nét góc cạnh.

Mẫu tai nghe này cũng được trang bị cụm đèn LED màu xanh dương bên trong mỗi củ tai. Mỗi khi được cấp nguồn từ cáp USB trên headphones, “bộ giáp” khoác ngoài mỗi củ tai càng trông lạnh lùng và chuyên nghiệp hơn hẳn.

Nhờ thiết kế driver đường kính lớn, cộng thêm buồng âm dày, AH-330 có đủ không gian cho việc giấu gọn micro vào bên trong củ tai khi không dùng đến. Mẫu tai nghe này cũng sử dụng ngõ 3.5 mm độc lập cho micro và đầu vào tín hiệu âm thanh.

Độ rộng môi trường game tuy còn chút giới hạn, song đây chính là một phần trong khuyết điểm của kiểu tai nghe đóng (closed-back headphones).

Thực tế chiến đấu trong những chiến trường ảo cho thấy khuyết điểm này không quá lớn, người chơi vẫn có thể xác định tiếng bước chân kẻ địch để phòng bị hoặc thông báo cho đồng đội qua micro đi kèm có khả năng lọc ồn khá ổn so với tầm giá. SoundMax AH-330 hiện có giá bán 410.000 đồng.



Nếu hầu bao dư dả, bạn có thể chi thêm một ít cho mẫu SoundMax AH-328 vốn có khả năng cho tiếng bass sâu hơn, không gian âm thanh game cũng được “nới” rộng hơn.

3 mẫu tai nghe chống ồn phù hợp cho các hoạt động thể thao (PLO)- Sony WF-SP800N, Bose SoundSport Pulse và Jabra Elite 65T là những mẫu tai nghe chống ồn giúp nâng cao trải nghiệm âm nhạc, phù hợp với các hoạt động thể thao.

TIỂU MINH