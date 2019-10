Trước khi thực hiện, người dùng nên tiến hành sao lưu lại toàn bộ dữ liệu trên iPhone bằng cách kết nối thiết bị vào máy tính (Windows hoặc macOS) và mở phần mềm iTunes. Nếu chưa có, bạn có thể cài đặt phần mềm iTunes tại địa chỉ http://bit.ly/itunes-sw.



Sao lưu lại toàn bộ dữ liệu để đảm bảo an toàn. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, bạn bấm vào biểu tượng thiết bị ở góc trên bên trái, chọn This Computer - Back Up Now. Để tăng thêm phần bảo mật, người dùng chỉ cần đánh dấu chọn vào ô Encrypt iPhone backup. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu, dữ liệu y tế, thiết bị HomeKit và thông tin đăng nhập cũng sẽ được sao lưu.

Đối với những ai đang sử dụng MacBook chạy macOS 10.15 (Catalina) trở lên, bạn chỉ cần kết nối iPhone, iPad vào máy tính, mở Finder và chọn tên thiết bị trong thanh menu bên trái.



iOS 13.2 hiện đã có sẵn để người dùng tải về và cài đặt. Ảnh: MINH HOÀNG

Để cập nhật, người dùng chỉ cần vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Software Update (cập nhật phần mềm) - Download & Install (tải về & cài đặt). Lưu ý, đối với những ai đang sử dụng iPhone cũ (chạy iOS 12), bạn có thể tải về bản cập nhật iOS 12.4.3 để khắc phục các lỗ hổng bảo mật, dung lượng bản cập nhật sẽ tùy thuộc vào thiết bị bạn đang sử dụng.

iOS 13.2 là một bản cập nhật lớn, hỗ trợ mẫu tai nghe chống ồn AirPods Pro mới nhất mà Apple vừa công bố, đi kèm theo đó là hàng loạt biểu tượng cảm xúc mới, đơn cử như con đười ươi, con lười, rái cá, chồn hôi, chim hồng hạc, tỏi, hành tây, bánh quế, bơ, hàu và đá viên…



Bản cập nhật iOS 13.2 hỗ trợ mẫu tai nghe chống ồn mà Apple vừa ra mắt. Ảnh: Apple

Việc cập nhật iOS 13.2 sẽ giúp bổ sung thêm tính năng Deep Fusion cho iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max. Deep Fusion là một hệ thống xử lý hình ảnh, tận dụng bộ vi xử lý A13 Bionic và Neural Engine nhằm tối ưu hóa kết cấu, chi tiết… cải thiện hình ảnh khi chụp trong nhà và điều kiện ánh sáng trung bình. Tính năng này sẽ tự động được kích hoạt tùy vào điều kiện ánh sáng.

Ngoài ra, người dùng sẽ có thêm một tùy chọn riêng tư để từ chối chia sẻ bản ghi âm Siri với Apple. Bạn đọc quan tâm có thể truy cập vào phần Settings (cài đặt) - Privacy (quyền riêng tư) - Analytics and Improvements and Siri (phân tích và cải tiến Siri) > Search (tìm kiếm).

MINH HOÀNG