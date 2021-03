So với các mẫu tai nghe không dây cùng phân khúc, AirPods có mức giá tương đối cao, do đó sẽ rất phiền phức trong trường hợp bạn làm rớt hoặc thất lạc thiết bị.



AirPods tương đối nhỏ và dễ thất lạc. Ảnh: Pinterest



Kích hoạt tính năng Find My (tìm)

Tính năng Find My (tìm) của Apple được tích hợp trên iPhone, iPad và MacBook, cho phép bạn xác định vị trí và tìm lại thiết bị trong trường hợp bị thất lạc. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng tính năng này còn hỗ trợ tìm kiếm tai nghe AirPods và Apple Watch.

Trước khi bắt đầu, bạn hãy kiểm tra xem tính năng Find My đã được kích hoạt hay chưa bằng cách vào Settings (cài đặt) trên iPhone (iPad hoặc MacBook), bấm vào Tên người dùng - Find My (tìm) và kích hoạt tùy chọn Find My iPhone (tìm iPhone).



Kích hoạt sẵn tính năng Find My (tìm) để dễ dàng tìm lại thiết bị trong trường hợp làm thất lạc. Ảnh: MINH HOÀNG



Một khi tính năng Find My (tìm) được bật, Apple Watch, tai nghe AirPods… của bạn sẽ tự động được thêm vào ứng dụng. Lưu ý, bạn không thể kích hoạt và sử dụng tính năng Find My (tìm) để tìm AirPods sau khi làm mất chúng, do đó, hãy thực hiện việc này ngay bây giờ.

Cách tìm lại tai nghe AirPods, AirPods Pro hoặc AirPods Max bị thất lạc

Nếu làm mất hoặc thất lạc tai nghe AirPods, bạn hãy lấy iPhone (iPad hoặc MacBook) và mở ứng dụng Find My (tìm), chuyển sang mục Devices (thiết bị).

Tiếp theo, người dùng chỉ cần chọn thiết bị bị thất lạc. Nếu AirPods nằm trong phạm vi Bluetooth của iPhone, bạn sẽ thấy vị trí hiện tại của chúng trên bản đồ và có tùy chọn Play Sound (phát âm thanh) trên một hoặc cả hai tai nghe. Lưu ý, nếu tai nghe nằm trong hộp sạc, thiết bị sẽ không phát bất kỳ âm thanh nào.



Cách tìm lại tai nghe AirPods bị thất lạc. Ảnh: CNET



Nếu đang sử dụng MacBook, người dùng chỉ cần mở trình duyệt và truy cập vào trang iCloud, sau đó chọn Find My (tìm) để xác định vị trí của AirPods.

Nhìn chung, việc tìm AirPods bị thất lạc trong nhà tương đối dễ dàng, miễn là nó đang không nằm trong hộp sạc và đủ gần với iPhone. Trong tình huống AirPods thất lạc ở xa, bạn sẽ biết được vị trí cuối cùng của chúng.

MINH HOÀNG