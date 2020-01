Tất cả các dòng điện thoại của Samsung gần như đều được tích hợp sẵn công cụ Device Care trong phần Settings (cài đặt). Đây là một tính năng giúp tối ưu hóa các thành phần trên điện thoại, đơn cử như quản lý dung lượng lưu trữ, xóa file rác… và nó có toàn quyền truy cập vào tất cả dữ liệu trên điện thoại.

Tuy nhiên, công cụ này lại được phát triển bởi 360 (biểu tượng của Qihoo 360, một công ty Trung Quốc từng nhiều lần bị cáo buộc sử dụng các hành vi gian lận để gia tăng thị phần). Thông tin này được phát hiện bởi một người dùng Reddit khi anh thấy công cụ Device Care kết nối với máy chủ của 360 mỗi khi hoạt động.



Công cụ Device Care được tích hợp trên rất nhiều dòng điện thoại Samsung. Ảnh: Internet

Nhiều ứng dụng của Qihoo 360 bị cáo buộc là phần mềm gián điệp, theo một số báo cáo, công ty sẵn sàng đưa bất kì dữ liệu nào cho chính phủ Trung Quốc khi được yêu cầu.



Trên thực tế, hồi đầu năm 2019, nhiều báo cáo cho thấy hành vi gửi dữ liệu về máy chủ Trung Quốc cũng được phát hiện trên nhiều dịch vụ được cài đặt sẵn là Samsung ApexService, ANT + HAL Service, Application installer, Assistant Menu, AirCommandManager…

Vì tất cả dịch vụ này được tích hợp rất sâu nên bạn không thể gỡ cài đặt chúng theo cách thông thường, thay vào đó, cách tốt nhất là chặn lưu lượng truy cập từ điện thoại đến máy chủ của Qihoo 360.

Cách ngăn chặn điện thoại Samsung gửi dữ liệu về Trung Quốc

Đầu tiên, bạn hãy truy cập NextDNS (https://nextdns.io/) từ điện thoại và nhấn nút Try it now for free, chọn thẻ Blacklist và nhập từng URL bên dưới vào khung Add a domain.

*.360safe.com

*.360.cn



Chặn kết nối đến máy chủ Qihoo 360 tại Trung Quốc. Ảnh: MINH HOÀNG

Quay trở lại thẻ Setup và tìm đến phần Endpoints, sau đó sao chép lại giá trị của mục DNS-over-TLS, bao gồm cả “.io” ở cuối.

Tiếp theo, người dùng hãy truy cập vào phần Settings (cài đặt) trên điện thoại, chọn Connections (kết nối) - More connection settings (cài đặt kết nối khác) - Private DNS (DNS riêng tư), sau đó chọn Private DNS provider hostname và paste (dán) nội dung đã sao chép khi nãy vào khung tương ứng rồi nhấn Save (lưu).



Phương pháp này hoạt động kể cả khi bạn đang sử dụng kết nối Wi-Fi hoặc dữ liệu di động (3/4/5G). Ảnh: MINH HOÀNG

Kể từ lúc này, khi bất kì ứng dụng nào cố gắng gửi dữ liệu đến máy chủ của Qihoo 360 đều sẽ bị chặn.

