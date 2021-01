Tính năng này được giới thiệu lần đầu tiên trên phiên bản iOS 13.1 (chỉ hỗ trợ iPhone 11 trở lên), khá hữu ích trong trường hợp người dùng mua iPhone đã qua sử dụng.

Việc mua iPhone đã qua sử dụng để tiết kiệm chi phí hiện đang là xu hướng chung của nhiều người tiêu dùng trong mùa dịch COVID-19. Ưu điểm của những thiết bị này chính là ngoại hình ít trầy xước, pin sạc vài lần và mức giá rẻ hơn so với hàng chính hãng (nguyên seal, mới 100%).

Khi chọn mua iPhone đã qua sử dụng (hay còn được gọi là hàng like new hoặc 98-99%), bạn phải thật sự cẩn trọng và lựa chọn những cửa hàng uy tín để tránh mua nhầm phải hàng dựng.

Màn hình mặc định trên iPhone được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng của Apple nhằm cung cấp khả năng hoạt động và phản hồi tốt nhất trong mọi điều kiện. Đồng thời đảm bảo độ sáng, độ chính xác màu sắc, True Tone, Night Shift và Haptic Touch hoạt động hoàn hảo.

Apple nói rằng màn hình không được chứng nhận (do các công ty thứ ba sản xuất) có thể gặp một số vấn đề, đơn cử như cảm ứng không nhạy, màu sắc nhợt nhạt và thậm chí là gây hao pin.

Để kiểm tra màn hình iPhone là hàng zin hay đã được thay thế, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - About (giới thiệu). Nếu thấy xuất hiện thông báo Important Display Message: Unable to verify this iPhone has a genuine Apple display, nghĩa là màn hình iPhone đã được thay thế và không phải là hàng chính hãng.



Thông báo hiển thị nếu iPhone đã thay màn hình không chính hãng. Ảnh: 9to5mac

Apple luôn khuyến cáo người dùng thay màn hình iPhone tại Apple Store hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được Apple ủy quyền (AASP) để có được trải nghiệm sử dụng tốt nhất.

Mới đây, Apple đã cải thiện tính năng kể trên bằng việc bổ sung thêm khả năng phát hiện camera và pin không chính hãng (nghĩa là 2 thành phần này đã được thay thế và không được Apple chứng nhận).

Theo báo cáo của 9to5Mac và MacRumors, bắt đầu từ bản cập nhật iOS 14.4 beta, Apple sẽ hiển thị thông báo “Unable to verify this iPhone has a genuine Apple camera” nếu phát hiện camera trên iPhone đã được thay thế và không phải là hàng chính hãng.



Bản cập nhật iOS 14.4 beta 2 hỗ trợ phát hiện camera trên iPhone có phải hàng chính hãng hay không. Ảnh: 9to5mac

Tương tự như trên, người dùng có thể chủ động kiểm tra bằng cách vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - About (giới thiệu).

Việc thay thế màn hình, pin và camera bằng linh kiện của bên thứ ba không có nghĩa sẽ khiến iPhone bị lỗi, nhưng chúng sẽ cho chất lượng thấp hơn và trải nghiệm tệ hơn hàng chính hãng Apple.

