(PLO)- Nếu chẳng may iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro hoặc iPhone 12 Pro Max bị treo, bạn có thể áp dụng mẹo nhỏ sau đây để khởi động lại thiết bị.

Các mẫu iPhone mới của Apple đều được trang bị bộ vi xử lý A14 Bionic “cây nhà lá vườn”, cho hiệu suất nhanh hơn 50% so với các dòng chipset khác trên thị trường. Tuy nhiên, giống như nhiều thiết bị điện tử khác, đôi lúc iPhone cũng sẽ gặp vấn đề và bị treo, dưới đây là cách đơn giản nhất để khắc phục.

Thông thường, để khởi động lại iPhone trên tất cả phiên bản, bạn chỉ cần vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Shut down (tắt máy) - Slide to power off (trượt để tắt nguồn). Khi màn hình đã tắt hoàn toàn, người dùng hãy nhấn im nút nguồn cho đến khi xuất hiện logo Apple.





Trong trường hợp iPhone bị treo, không phản hồi lại các thao tác, bạn cần phải buộc iPhone khởi động lại bằng cách nhấn nút tăng âm lượng và thả, nhấn nút giảm âm lượng và thả, sau đó nhấn và giữ nút nguồn khoảng 10 giây cho đến khi xuất hiện logo Apple.

Lúc này, người dùng cần phải nhập lại mật mã (vì Face ID không hoạt động sau khi khởi động lại iPhone) để có thể tiếp tục sử dụng.

MINH HOÀNG