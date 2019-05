1. iPhone

- iPhone 6S 16 GB quốc tế (like new): 3,67 triệu đồng

- iPhone 6S 32 GB quốc tế (like new): 4,27 triệu đồng

- iPhone 6S 32 GB chính hãng (mới 100%): 7,99 triệu đồng

- iPhone 6S 64 GB quốc tế (like new): 4,57 triệu đồng

- iPhone 6S Plus 16 GB quốc tế (like new): 5,67 triệu đồng

- iPhone 6S Plus 32 GB quốc tế (like new): 6,57 triệu đồng

- iPhone 6S Plus 32 GB chính hãng (mới 100%): 9,99 triệu đồng

- iPhone 6S Plus 64 GB quốc tế (like new): 6,47 triệu đồng

- iPhone 6S Plus 128 GB quốc tế (like new): 6,97 triệu đồng

- iPhone 7 32 GB quốc tế (like new): 5,87 triệu đồng

- iPhone 7 32 GB chính hãng (mới 100%): 11,99 triệu đồng

- iPhone 7 128 GB quốc tế (like new): 6,47 triệu đồng

- iPhone 7 Plus 32 GB quốc tế (like new): 8,77 triệu đồng

- iPhone 7 Plus 32 GB chính hãng (mới 100%): 13,99 triệu đồng

- iPhone 7 Plus 128 GB quốc tế (like new): 9,77 triệu đồng

- iPhone 8 64 GB quốc tế (mới 100%): 15,47 triệu đồng

- iPhone 8 64 GB quốc tế (like new): 9,57 triệu đồng

- iPhone 8 256 GB quốc tế (mới 100%): 17,27 triệu đồng

- iPhone 8 Plus Red 64 GB quốc tế (mới 100%): 17,87 triệu đồng

- iPhone 8 Plus 256 GB quốc tế (mới 100%): 20,57 triệu đồng

Với giá tiền tương đương nhau, chắc hẳn nhiều người sẽ phân vân giữa việc lựa chọn iPhone 8 Plus hoặc iPhone X.

Về thiết kế, iPhone 8 Plus không có nhiều thay đổi so với các đời trước đó, tuy nhiên, máy được trang bị mặt lưng bằng kính với khả năng sạc không dây. Ra mắt cùng lúc với iPhone X, iPhone 8 Plus được hưởng xái những tinh túy trên chiếc X, cụ thể, máy có màn hình 5,5 inch, độ phân giải 1080p, công nghệ màn hình True Tone có khả năng điều chỉnh nhiệt độ màu sắc tùy vào môi trường bạn sử dụng, chip A11 Bionic cho hiệu năng rất tốt ở thời điểm này, RAM 3 GB đa nhiệm mượt mà, camera kép 12 MP, khẩu độ f/1.8, chống rung quang học.

Giá iPhone X đang ở mức rẻ nhất từ trước tới nay, thấp kỷ lục, so với thời điểm cách đây một tháng. Có thể lý giải rằng thời điểm ra tết, sức mua giảm nên giá iPhone cũng giảm theo để kích cầu tiêu dùng.

iPhone X có thiết kế sang trọng, màn hình lớn 5,8 inch, chạy iOS ổn định mượt mà, chip xử lý Apple A11, RAM 3 GB, cùng viên pin 2.716 mAh bền bỉ là một lựa chọn hợp lý. Chưa kể, iPhone X là chiếc điện thoại có thiết kế đột phá kể từ iPhone 6. Những điểm nổi bật như màn hình tai thỏ, sạc không dây và camera kép 12 MP có hỗ trợ chống rung quang học.

- iPhone Xr 64 GB quốc tế (mới 100%): 17,37 triệu đồng

- iPhone Xr 128 GB quốc tế (mới 100%): 19,27 triệu đồng

- iPhone Xr 256 GB quốc tế (mới 100%): 20,57 triệu đồng

- iPhone X 64 GB quốc tế (like new): 14,97 triệu đồng

- iPhone X 64 GB quốc tế (đã active): 19,27 triệu đồng

- iPhone X 64 GB quốc tế (chưa active): 20,17 triệu đồng

- iPhone X 256 GB quốc tế (like new): 16,47 triệu đồng

- iPhone X 256 GB quốc tế (chưa active): 23,37 triệu đồng

- iPhone Xs 64 GB (mới 100%): 23,67 triệu đồng

- iPhone Xs 256 GB (mới 100%): 26,97 triệu đồng

- iPhone Xs 512 GB (mới 100%): 30,97 triệu đồng

- iPhone Xs Max 64 GB (mới 100%): 25,57 triệu đồng

- iPhone Xs Max 256 GB (mới 100%): 28,57 triệu đồng

- iPhone Xs Max 512 GB (mới 100%): 36,47 triệu đồng

2. iPad

- iPad Air 16 GB WiFi và 4G (like new): 4,57 triệu đồng

- iPad Air 2 16 GB WiFi và 4G (like new): 5,47 triệu đồng

- iPad Mini 3 16 GB WiFi và 4G (like new): 4,67 triệu đồng

- iPad 4 16 GB WiFi và 4G (like new): 3,57 triệu đồng

- iPad 4 32 GB WiFi và 4G (like new): 4,07 triệu đồng

iPad 9,7 inch có thiết kế nhôm nguyên khối, camera trước và sau có độ phân giải lần lượt là 1.2 MP và 8 MP. Về phần cứng, máy được trang bị vi xử lý A10 Fusion 4 nhân (2,34 GHz), bộ nhớ trong 32 GB, RAM 2 GB và tính năng mở khóa bằng vân tay. Nếu muốn chọn mua một mẫu máy tính bảng giá rẻ, cấu hình tốt, iPad 9,7 inch là lựa chọn không nên bỏ qua.

- iPad 9,7 inch (2017) 32 GB WiFi và 4G (like new): 6,67 triệu đồng

- iPad 9,7 inch (2018) 32 GB WiFi và 4G (like new): 7,57 triệu đồng

- iPad 9,7 inch (2018) 128 GB WiFi và 4G (mới 100%): 13,2 triệu đồng

- iPad Pro 11 (2018) 256 GB WiFi (mới 100%): 22,57 triệu đồng

- iPad Pro 11 (2018) 256 GB WiFi và 4G (mới 100%): 26,57 triệu đồng

- iPad Pro 12,9 inch (2018) 256 GB WiFi (mới 100%): 27,97 triệu đồng

- iPad Pro 12,9 inch (2018) 256 GB WiFi và 4G (mới 100%): 29,57 triệu đồng

Hy vọng với những thông tin kể trên, bạn đọc có thể chọn được cho mình một mẫu điện thoại hoặc máy tính bảng phù hợp với nhu cầu. Nếu không dư dả về tài chính, bạn có thể chọn mua những dòng máy đã qua sử dụng nhưng còn mới (like new) để tiết kiệm chi phí.

TIỂU MINH