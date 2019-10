(PLO)- Dưới đây là một số so sánh đơn giản giữa iPhone 7 Plus và iPhone 8, từ đó giúp người dùng chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Về cơ bản, iPhone 7 Plus và iPhone 8 không có khác biệt quá nhiều về thiết kế, ngoại trừ mặt lưng của iPhone 8 được làm bằng kính, hỗ trợ sạc không dây và sạc nhanh có dây.

iPhone 7 Plus có màn hình Retina 5,5 inch, sử dụng bộ vi xử lý A10 Fusion lõi tứ, RAM 3 GB, bộ nhớ trong 32/128/256 GB. Trong khi đó, iPhone 8 có màn hình khiêm tốn chỉ 4,7 inch, RAM 2 GB và được trang bị bộ vi xử lý A11 (tối ưu hóa các tựa game nặng, AR). Đây là con chip đầu tiên Apple tự thiết kế riêng GPU, các thông số kỹ thuật còn lại gần như tương tự nhau, đơn cử như tỉ lệ tương phản 1300:1, cảm ứng 3D…

Theo thông tin từ Apple, bộ vi xử lý A11 Bionic cho hiệu năng nhanh hơn 70% so với A10 Fusion, có thể xử lý tốt những ứng dụng và game thực tế ảo, tăng cường trải nghiệm giải trí.

Ở mặt sau của iPhone 7 Plus có đến hai camera với độ phân giải 12 MP, còn iPhone 8 chỉ có một camera đơn 12 MP. Cả hai đều hỗ trợ quay phim 4K 60 fps, đèn flash LED hai tông màu, cùng nhiều chế độ chụp ảnh như lấy nét dự đoán, nhận diện khuôn mặt, HDR, Panorama, chống rung quang học (OIS).

iPhone 8 hỗ trợ sạc không dây trong khi iPhone 7 Plus lại không có tính năng đó. Ngoài ra, tính năng sạc nhanh trên iPhone 8 còn giúp sạc nhanh hơn 50% so với iPhone 7 Plus, giúp bạn thoải mái sử dụng điện thoại cả ngày dài dù dung lượng viên pin trên iPhone 8 chỉ là 1.821 mAh.

Nếu yêu thích màn hình nhỏ gọn và thường xuyên chơi game, người dùng nên chọn iPhone 8 với hiệu suất cao hơn, sạc nhanh hơn. Ngược lại, đối với những ai thường xuyên xem phim, nghe nhạc, giải trí với màn hình lớn thì nên chọn iPhone 7 Plus, ngoài ra phiên bản này cũng có tới năm màu để lựa chọn thay vì chỉ ba màu như iPhone 8. Cả hai máy đều tích hợp khả năng kháng nước, kháng bụi chuẩn IP67.

Vì mặt lưng iPhone 8 bằng kính nên khi rơi rớt có thể sẽ bị vỡ, trong khi đó iPhone 7 Plus có mặt lưng bằng nhôm, do đó khi xảy ra sự cố thì chỉ bị cấn.

Theo ghi nhận, ở thời điểm hiện tại iPhone 7 Plus 32 GB và iPhone 8 64 GB Like new (đã qua sử dụng nhưng còn mới) đang được bán ra với mức giá lần lượt là 8,1 và 8,4 triệu đồng.

TIỂU MINH