Hiện tại, các mẫu iPhone đời mới không có nhiều sự khác biệt so với những thiết bị cao cấp của Google và Samsung, do đó, việc chuyển từ Android sang iPhone ngày nay không phải là vấn đề lớn như cách đây khoảng 5 năm. Tuy nhiên, chắc hẳn là bạn sẽ cảm thấy rất tò mò về những lý do khiến người dùng quyết định từ bỏ Android và chuyển sang hệ sinh thái của “táo khuyết”.