1. Khởi động lại điện thoại

Đây là cách đầu tiên mà bạn nên nghĩ đến mỗi khi điện thoại gặp sự cố. Đối với các thiết bị Android, bạn hãy nhấn và giữ im nút nguồn vài giây, sau đó bấm Restart/Reboot để khởi động lại thiết bị.

Ngược lại, nếu đang sử dụng iPhone, iPad, người dùng chỉ cần truy cập vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Shut Down (tắt nguồn) - Slide to power off (trượt để tắt nguồn). Khi màn hình đã tắt hoàn toàn, bạn hãy nhấn nút nguồn vài giây cho đến khi xuất hiện logo Apple.



Đây là cách đơn giản nhất mà bạn nên thực hiện mỗi khi điện thoại gặp sự cố. Ảnh: MINH HOÀNG

2. Bật và tắt Airplane mode (chế độ máy bay)

Bật và tắt Airplane mode (chế độ máy bay) có thể giúp khắc các lỗi liên quan đến kết nối di động, WiFi, Bluetooth…

Để thực hiện, bạn hãy truy cập vào phần Settings (cài đặt) và kích hoạt tùy chọn Airplane mode (chế độ máy bay). Lúc này, toàn bộ kết nối (di động, WiFi, Bluetooth…) trên điện thoại sẽ bị vô hiệu hóa. Tiếp theo, người dùng chỉ cần chờ khoảng 10 giây, sau đó tắt tùy chọn Airplane mode (chế độ máy bay).



Bật và tắt chế độ máy bay trên điện thoại. Ảnh: MINH HOÀNG

3. Thay đổi cổng SIM hoặc điện thoại

Điện thoại hoặc cổng SIM bị hỏng cũng có thể là nguyên nhân gây ra lỗi. Nếu đang sử dụng điện thoại hai SIM, bạn hãy chuyển SIM bị lỗi sang khe cắm còn lại hoặc gắn thử trên một thiết bị khác, từ đó loại trừ dần các nguyên nhân.

4. Cập nhật hệ thống

Để kiểm tra các bản cập nhật hệ thống, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - About phone (giới thiệu về điện thoại) - System update (cập nhật hệ thống). Lưu ý, tên và vị trí các tùy chọn có thể thay đổi tùy vào thiết bị bạn đang sử dụng. Nếu không tìm thấy các bản cập nhật, nghĩa là điện thoại của bạn đang chạy phiên bản phần mềm mới nhất.



Cập nhật phần mềm trên điện thoại. Ảnh: MINH HOÀNG

5. Lắp đặt đúng vị trí thẻ SIM

Đa số các mẫu smartphone hiện nay đều được tích hợp khe cắm lai, nghĩa là bạn có thể sử dụng đồng thời 2 SIM cùng lúc hoặc 1 SIM 1 thẻ nhớ. Điều này đôi khi đã khiến người dùng lắp đặt sai vị trí thẻ SIM.

Để khắc phục, bạn hãy tắt máy và tháo thẻ SIM khỏi khay, sau đó, quan sát kỹ vị trí lắp đặt. Thông thường, nhà sản xuất sẽ in tên thẻ SIM trên khay để tránh lắp đặt nhầm. Bên cạnh đó, người dùng cũng nên vệ sinh lại SIM và khe cắm để các chấu kết nối được tiếp xúc tốt hơn.



Kiểm tra lại vị trí gắn thẻ SIM và vệ sinh khe cắm. Ảnh: Guidingtech

Nếu những giải pháp trên không giúp khắc phục vấn đề, bạn hãy ngay lập tức liên hệ với nhà mạng hoặc đến trực tiếp các cửa hàng giao dịch để được hỗ trợ.

