1. Khởi động lại router

Đây là cách đơn giản nhất để khắc phục các sự cố liên quan đến kết nối WiFi. Để thực hiện, bạn hãy tắt nguồn router bằng cách rút phích cắm điện, sau đó chờ khoảng 30 giây và mở lại.





2. Cập nhật hoặc cài đặt lại driver (trình điều khiển)

Khi driver WiFi bị lỗi thời hoặc hư hỏng, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc kết nối mạng. May mắn thay, việc khắc phục vấn đề này tương đối đơn giản.

Để cập nhật driver WiFi, bạn hãy nhấn phải chuột lên biểu tượng My Computer hoặc This PC và chọn Manage - Device Manager - Network Adapter. Tiếp theo, người dùng chỉ cần nhấn phải chuột lên driver Wireless (nếu WiFi gặp sự cố) hoặc Ethernet (nếu kết nối có dây gặp sự cố) và chọn Update driver.





Lúc này, bạn hãy chọn Search Automatically for updated driver software để máy tính tự động tải driver về, hoặc chọn Browse my computer for driver software để cập nhật driver theo cách thủ công.

Nếu việc này không giúp khắc phục vấn đề, nhiều khả năng driver đã bị hỏng, lúc này bạn hãy nhấn phải chuột lên biểu tượng My Computer hoặc This PC và chọn Manage - Device Manager - Network Adapter. Tiếp theo, người dùng chỉ cần nhấn phải chuột lên driver Wireless và chọn Uninstall để gỡ cài đặt, sau đó khởi động lại máy tính.

Tiếp theo, bạn hãy nhấn phải lên mục Network Adapter - Scan for hardware changes để kiểm tra sự thay đổi phần cứng và máy tính sẽ tự động cài đặt lại driver tương ứng.

3. Đặt lại mật khẩu WiFi

Theo một số người dùng, việc đặt lại mật khẩu WiFi có thể giúp giải quyết vấn đề về kết nối.

Để thực hiện, đầu tiên bạn cần phải đăng nhập vào router bằng tên đăng nhập và mật khẩu được in trên thiết bị. Sau đó, người dùng chỉ cần tìm đến mục Wireless - Change password và đặt lại mật khẩu mới, cuối cùng nhấn Apply - OK để lưu lại. Lưu ý, tên và vị trí các tùy chọn có thể thay đổi tùy vào thiết bị bạn đang sử dụng.





Nếu không biết cách đăng nhập router, bạn đọc có thể tham khảo bài viết hướng dẫn cách đổi mật khẩu WiFi từ xa thông qua điện thoại tại địa chỉ https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/tuyet-chieu/2-cach-doi-mat-khau-wifi-tu-xa-bang-dien-thoai-890057.html.

4. Quên mạng

Khi không thể kết nối vào một mạng WiFi bất kỳ dù đã nhập đúng mật khẩu, bạn hãy nhấn vào menu Start - Settings - Network & Internet - WiFi - Manage known networks, chọn tên mạng đang gặp sự cố và nhấn Forget. Tiếp theo, bạn chỉ cần kết nối lại và nhập mật khẩu tương ứng.





