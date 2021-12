1. iPhone

Khi bạn mở hộp đựng AirPods hoặc AirPods Pro gần iPhone (iPad, iPod Touch), màn hình điện thoại sẽ ngay lập tức hiển thị một thông báo nhỏ, trong đó bao gồm phần trăm pin của tai nghe bên trái/phải và hộp sạc. Thông báo này chỉ xuất hiện ở màn hình chính hoặc màn hình khóa.





Lưu ý, nếu AirPods Max không hiển thị dung lượng pin còn lại, người dùng chỉ cần nhấn vào nút Noise Control (kiểm soát tiếng ồn).

2. Sử dụng tiện ích Battery (pin)

Đầu tiên, bạn hãy nhấn và giữ im vào một vị trí trống trên màn hình chính, sau đó bấm vào biểu tượng dấu cộng.

Tiếp theo, người dùng chỉ cần kéo xuống bên dưới và tìm đến tiện ích Battery (pin), sau đó lựa chọn kiểu hiển thị là vừa hoặc lớn rồi nhấn Add widget (thêm tiện ích).

Ngoài việc hỗ trợ kiểm tra dung lượng pin AirPods, tiện ích này còn cho phép bạn kiểm soát dung lượng pin của các thiết bị không dây khác, đơn cử như Apple Watch, loa không dây…





3. Siri

Nếu không muốn thiết lập các bước rườm rà, bạn có thể hỏi trợ lý ảo trên iPhone bằng cách nói Hey Siri và hỏi “How much battery do my AirPods have?“.

Nếu bạn đang không sử dụng AirPods, Siri sẽ cho bạn biết mức pin của tai nghe và cả hộp đựng. Ngược lại, người dùng cần phải hỏi cụ thể mức pin của AirPods hoặc hộp sạc.

4. MacBook

Khi AirPods được kết nối với MacBook, bạn có thể kiểm tra nhanh mức pin của thieest bị bằng cách nhấp vào biểu tượng Bluetooth trên thanh menu. L sẽ là tai nghe bên trái và R là tai nghe bên phải.

Trong trường hợp không thấy biểu tượng Bluetooth, người dùng chỉ cần mở System Preferences và chọn Dock & Menu Bar - Bluetooth - Show in Menu Bar.

Nếu kết nối AirPods, AirPods Pro hoặc AirPods Max với các thiết bị Android, bạn không thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào ở trên để kiểm tra dung lượng pin. Thay vào đó, người dùng chỉ cần truy cập vào Google Play và cài đặt một trong các ứng dụng sau đây, đơn cử như AirBattery, PodAir và MaterialPods…

Tất cả những ứng dụng này đều hỗ trợ hiển thị mức pin của AirPods trái và phải, AirPods Pro hoặc AirPods Max và hộp sạc. Bạn thậm chí có thể thêm một widget trên màn hình chính để kiểm tra thời lượng pin mà không cần mở ứng dụng.

Hy vọng với những mẹo nhỏ mà Kỷ Nguyên Số vừa giới thiệu, bạn đọc có thể dễ dàng kiểm tra dung lượng pin của tai nghe không dây, loa Bluetooth… hoặc các thiết bị ngoại vi khi kết nối chúng với iPhone, iPad.

