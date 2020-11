1. Nhanh hết pin

Nếu điện thoại thường xuyên bị nóng và nhanh hết pin, nhiều khả năng có một ứng dụng nào đó đang chạy ngầm trong hệ thống.

Để kiểm tra các ứng dụng đang “ngốn” pin trên điện thoại, bạn hãy truy cập vào Settings (cài đặt) - Battery (pin) - Battery Usage (sử dụng pin). Khi đã phát hiện được các ứng dụng đáng ngờ, người dùng chỉ cần gỡ cài đặt ứng dụng và sử dụng một phần mềm khác để thay thế.



Kiểm tra các ứng dụng ngốn pin trên điện thoại. Ảnh: MINH HOÀNG

7 cách sửa lỗi hao pin trên iPhone 12 (PLO)- Bạn thích iPhone 12 nhưng không hài lòng với thời lượng pin của thiết bị? Dưới đây là một số mẹo nhỏ để cải thiện thời lượng pin trên iPhone.

2. Kiểm tra các phần mềm đáng ngờ

Ngoài việc gây hao pin, phần mềm độc hại còn tự động tải xuống và cài đặt một số ứng dụng khác. Nếu phát hiện thấy có ứng dụng lạ trên màn hình, bạn chỉ cần nhấn im vào biểu tượng ứng dụng và chọn Uninstall để gỡ bỏ.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể chủ động kiểm tra bằng cách vào Settings (cài đặt) - Apps (ứng dụng) - Manage apps (quản lý ứng dụng), tìm các ứng dụng đáng ngờ và gỡ bỏ.



Gỡ cài đặt các ứng dụng đáng ngờ trên điện thoại. Ảnh: MINH HOÀNG

5 cách sửa lỗi không cài được ứng dụng trên iPhone (PLO)- Bạn đang cố gắng cài đặt hoặc cập nhật các ứng dụng trên iPhone lên phiên bản mới nhất nhưng tính năng này không hoạt động? Làm thế nào để khắc phục vấn đề trên?

3. Quảng cáo xuất hiện liên tục

Nếu quảng cáo xuất hiện liên tục trên màn hình (ngay cả khi bạn không mở trình duyệt), nhiều khả năng điện thoại đã bị dính phần mềm độc hại. Để hạn chế bị lừa, người dùng không nên nhấp vào các cửa sổ quảng cáo, hoặc làm theo các bước hướng dẫn trên màn hình (ví dụ như pin của bạn đã bị hỏng do virus, hãy cài đặt phần mềm xyz để khắc phục…).

Tương tự, đối với những quảng cáo giả mạo trên trình duyệt, bạn chỉ cần tắt toàn bộ trình duyệt hoặc đóng thẻ (tab) đang mở, sau đó khởi động lại điện thoại, tuyệt đối không làm theo các cảnh báo giả mạo.

Mẹo giúp bỏ qua nhanh quảng cáo trên YouTube (PLO)- Mẹo nhỏ sau đây sẽ giúp bạn bỏ qua những mẩu quảng cáo được chèn bên trong video YouTube mà không cần cài đặt thêm các tiện ích của bên thứ ba.

4. Ứng dụng bị văng

Nếu các ứng dụng thường dùng bỗng nhiên bị lỗi đột ngột (crash), nhiều khả năng phần mềm độc hại đã xâm nhập vào thiết bị và làm xáo trộn mọi thứ. Để hạn chế tình trạng trên, bạn hãy cập nhật tất cả ứng dụng lên phiên bản mới nhất bằng cách mở Google Play, bấm vào biểu tượng menu ở góc trên bên trái và chọn My apps and games (ứng dụng và trò chơi của tôi) - Update all (cập nhật tất cả).



Cập nhật toàn bộ ứng dụng trên điện thoại lên phiên bản mới nhất. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, người dùng hãy nhấn vào tùy chọn Play Protect (cũng trong phần menu) và chọn Scan (quét) để tìm kiếm các phần mềm độc hại (nếu có). Hãy nhớ rằng Play Protect là một công cụ khá cơ bản, vì vậy bạn có thể cân nhắc sử dụng một giải pháp thay thế mạnh mẽ hơn, đơn cử như Malwarebytes.

5 cách xử lý khi điện thoại Samsung bị đơ (PLO)- Trong quá trình sử dụng điện thoại Samsung, hẳn là sẽ có đôi lần bạn gặp phải tình trạng máy bị đơ và hiển thị thông báo One UI Home has stopped (đã dừng lại).

MINH HOÀNG