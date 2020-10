Lưu ý, Kỷ Nguyên Số sẽ hướng dẫn các thao tác trên iPhone, nếu đang muốn bán/tặng iPad, bạn chỉ cần thực hiện tương tự.

1. Sao lưu lại toàn bộ dữ liệu

Trước khi bán/tặng iPhone, người dùng nên sao lưu lại toàn bộ dữ liệu trên thiết bị thông qua iCloud hoặc iTunes để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra.

- iTunes: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc nâng cấp phần mềm iTunes lên phiên bản mới nhất tại địa chỉ https://www.apple.com/itunes/. Sau đó kết nối iPhone vào máy tính thông qua sợi cáp USB tương ứng (nên sử dụng cáp đi kèm trong hộp hoặc những loại cáp có thương hiệu uy tín, được chứng nhận MFi).

Tiếp theo, người dùng chỉ cần mở phần mềm iTunes (Windows) hoặc Finder (macOS 10.15 trở đi), bấm vào biểu tượng điện thoại ở góc trên bên trái và chọn Back Up Now để sao lưu lại toàn bộ dữ liệu trên thiết bị.





- iCloud: Trước khi thực hiện, hãy đảm bảo iPhone đã được kết nối WiFi và cắm sạc nếu pin đã gần cạn. Tiếp theo, bạn vào Settings (cài đặt) - Tên người dùng - iCloud - iCloud Backup (sao lưu iCloud) và làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.





2. Đăng xuất tài khoản iCloud

Để thực hiện, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - Tên tài khoản - Sign out (đăng xuất) và làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.





3. Xóa sạch dữ liệu trên iPhone cũ

Chắc hẳn là bạn sẽ không bao giờ muốn những dữ liệu cá nhân (hình ảnh, video, tin nhắn…) rơi vào tay người khác. Do đó, trước khi bán/tặng iPhone cũ, người dùng nên xóa sạch dữ liệu trên thiết bị bằng cách truy cập vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Reset (đặt lại) - Erase All Content and Settings (xóa tất cả nội dung và cài đặt) - Erase now (xóa ngay), nhập mật mã khi được yêu cầu.



Xóa sạch toàn bộ dữ liệu trước khi bán/tặng iPhone là điều nên làm. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, iPhone sẽ yêu cầu người dùng nhập mật khẩu Apple ID để tắt tính năng Find my iPhone (tìm iPhone của tôi) và Activate Lock (nếu bạn đã kích hoạt trước đó). Khi quá trình xóa hoàn tất, bạn có thể thiết lập iPhone như một thiết bị mới và bán lại hoặc cho tặng bất kỳ ai mà không cần phải lo lắng.

Hy vọng với những mẹo nhỏ đơn giản mà Kỷ Nguyên Số vừa giới thiệu, bạn đọc có thể an tâm hơn trước khi bán/tặng iPhone cũ để nâng cấp lên iPhone mới.

