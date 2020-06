(PLO)- Trong tầm giá 5-8 triệu đồng, người dùng có rất nhiều mẫu điện thoại để lựa chọn, đơn cử như Oppo A59, Samsung Galaxy A71, iPhone 7 Plus...

1. Oppo A52

Máy có màn hình lớn 6,5 inch Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), viền mỏng giúp tăng tỉ lệ hiển thị lên đến 90,5%. Giống như nhiều mẫu smartphone hiện nay, Oppo A52 cũng được trang bị tính năng bảo vệ mắt, tự động điều chỉnh độ sáng màn hình dựa trên môi trường xung quanh.

Về phần cứng, máy được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 665, tính năng Hyper Boost, RAM 6 GB, bộ nhớ trong 128 GB, đáp ứng tốt nhu cầu lướt web, chơi game và lưu trữ dữ liệu. Việc chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng, tốc độ đọc/ghi dữ liệu cũng được cải thiện khá nhiều so với trước đó.

Oppo A52 được trang bị viên pin 5.000 mAh cùng sạc nhanh 18 W, cho phép bạn sử dụng liên tục cả ngày dài.

Mặt sau của máy là cụm bốn camera với cảm biến chính 12 MP, tích hợp chế độ siêu chụp đêm 2.0 và chế độ làm đẹp AI. Camera selfie có độ phân giải 16 MP, tích hợp nhiều hiệu ứng làm đẹp, thích ứng với các tông màu da khác nhau.





Oppo A52 được bán ra với mức giá 5,9 triệu đồng. Ảnh: Oppo

Với sự bùng nổ của các nền tảng dành cho video ngắn và xu hướng vlog, Oppo A52 còn hỗ trợ quay video 4K và chống rung bằng cách kết hợp con quay hồi chuyển, công nghệ EIS (ổn định hình ảnh điện tử). Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng chức năng quay video slow-motion 120 khung hình/giây, giúp ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng trong cuộc sống.

Máy sử dụng hệ điều hành ColorOS 7.1 (dựa trên Android 10) với nhiều tính năng hữu ích như Dark mode (chế độ tối), thanh công cụ... Hiện Oppo A52 đang được bán ra với mức giá 5,9 triệu đồng cho hai màu đen và trắng.

2. iPhone 7 Plus

Trong vài tháng gần đây, iPhone 7 Plus đã trải qua nhiều đợt điều chỉnh giá lớn nhỏ. Theo ghi nhận ở thời điểm hiện tại, máy đang được bán ra với mức giá khoảng 5,9 triệu đồng cho phiên bản 32 GB (like new). Lưu ý, để tránh gặp rắc rối sau này, người dùng nên hạn chế mua iPhone Lock (khóa mạng).

Dù đã có tuổi đời hơn ba năm nhưng iPhone 7 Plus vẫn cho trải nghiệm mượt mà. Máy có màn hình to 5,5 inch, nếu thích nhỏ gọn hơn, bạn có thể lựa chọn iPhone 7 với màn hình 4,7 inch.



iPhone 7 Plus dù đã ra mắt lâu nhưng vẫn được nhiều người tìm mua. Ảnh: TIỂU MINH

Cho đến thời điểm này, chất lượng camera của bộ đôi vẫn được đánh giá cao, tính năng chống rung quang học OIS. Bộ vi xử lý Apple A10 vẫn đáp ứng tốt tất cả nhu cầu cơ bản như nghe nhạc, xem phim, chỉnh sửa hình ảnh, dựng video… và đặc biệt là vẫn được nâng cấp lên iOS 13.

Điểm yếu duy nhất ở iPhone 7 Plus là dung lượng pin còn khiêm tốn nhưng điều đó không còn quan trọng khi sạc dự phòng đang ngày càng phổ biến.

3. Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A71 sử dụng công nghệ màn hình Infinity-O (6,7 inch), độ phân giải Full HD+ cho khả năng hiển thị sắc nét. Cạnh phải của máy vẫn được trang bị phím nguồn, tăng/giảm âm lượng, cổng sạc type-C và cổng cắm tai nghe 3.5 mm vẫn được giữ lại.



Galaxy A71 được trang bị cụm camera hầm hố ở mặt sau. Ảnh: Root nation

Phần cảm biến vân tay được đặt trong màn hình, đi kèm theo đó là tùy chọn mở khóa bằng khuôn mặt. Máy được trang bị bộ vi xử lý lõi tám, RAM 6 GB, bộ nhớ trong 128 GB (hỗ trợ mở rộng bằng thẻ nhớ lên đến 512 GB).

Cụm camera ở mặt sau bao gồm bốn cảm biến với độ phân giải 64 MP, cảm biến góc rộng 12 MP, cảm biến macro 5 MP và cảm biến chiều sâu 5 MP. Hiện tại máy đang được bán ra với mức giá 7,79 triệu đồng.

