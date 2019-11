1. iPhone X 64 GB

So với thời điểm cách đây vài tháng trước, iPhone X 64 GB quốc tế (Like new) hiện chỉ còn 11,4 triệu đồng (giảm hơn 3 triệu đồng).

iPhone X có thiết kế khá đẹp mắt, màn hình tai thỏ 5,8 inch, mặt lưng bằng kính hỗ trợ sạc không dây.

Xét về hiệu năng, bộ vi xử lý "nhà làm" A11 và 3 GB RAM giúp iPhone X có thể xử lý mọi tác vụ trong nháy mắt, đơn cử như chơi game, chỉnh sửa phim ảnh...





Điểm cộng thứ ba là dung lượng pin trên thiết bị đã được cải thiện rất nhiều so với các phiên bản trước. Máy được trang bị đến hai viên pin, tổng dung lượng 2.716 mAh cho thời gian hoạt động cao hơn nhiều so với iPhone 8 Plus.

Cụm camera kép 12 MP của iPhone X được tích hợp công nghệ ổn định quang học trên cả hai ống kính, nó có thể quay video 4K tốc độ 60 fps. Thử nghiệm cho thấy camera của iPhone cực kỳ sắc nét.



iPhone X là chiếc điện thoại đầu tiên của Apple không có nút Home, mà nó dùng camera và cảm biến để nhận diện khuôn mặt ngay cả trong bóng tối. FaceID cũng tiện lợi và tiết kiệm thao tác hơn so với TouchID.

2. Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Pro được trang bị cụm camera khá độc đáo, ba cảm biến với độ phân giải lần lượt là 40 MP, 8 MP (camera tele zoom 5X) và 20 MP (camera góc siêu rộng 120 độ). Đi kèm theo đó là hàng loạt tính năng như chụp ảnh xóa phông, slowmotion…





Máy có thiết kế thon gọn, viền màn hình mỏng, cụm tai thỏ tích hợp cảm biến quét khuôn mặt 3D, mặt lưng làm bằng kính, hỗ trợ sạc nhanh không dây. Ngoài ra, nhà sản xuất còn tích hợp cảm biến vân tay bên trong màn hình, giúp mở khóa nhanh hơn kể cả khi tay bạn bị ướt, bẩn.

Về phần cứng, máy được trang bị bộ vi xử lý Kirin 980, RAM 6/8 GB, bộ nhớ trong 128/256 GB. Màn hình lớn 6,4 inch, viền mỏng, độ phân giải 2K mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng. Đi kèm là viên pin có dung lượng lớn 4.200 mAh tích hợp công nghệ sạc nhanh 40 W, cho khả năng sạc 70% trong 30 phút.

Hiện Mate 20 Pro cũ đang được bán ra với mức giá khoảng 7,5-9 triệu đồng tùy ngoại hình.

3. Note 9

Note 9 có thiết kế sang trọng, cấu hình khủng với RAM 6 GB, camera kép xoá phông và bút S Pen độc quyền. Sản phẩm hiện đang được bán ra với mức giá khoảng 9,1 triệu đồng tùy phiên bản Mỹ hoặc Hàn Quốc.

Với những ưu thế về cấu hình, không gian màn hình lớn 6,3 inch cùng viên pin khủng 4.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh, Samsung Note 9 đáp ứng tốt đa nhu cầu, từ làm việc, giải trí đến trải nghiệm nâng cao về camera trong vài năm tới.





TIỂU MINH