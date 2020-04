Cho dù bạn muốn cài đặt lại iPhone, iPod Touch, iPad hoặc bán, cho tặng một ai đó, trước tiên bạn cần đảm bảo rằng mọi dữ liệu riêng tư trên thiết bị (hình ảnh, video, tin nhắn, tệp tin...) đã được xóa sạch.

Cách sao lưu toàn bộ dữ liệu trên iPhone, iPad

Trước khi bán iPhone, nâng cấp hệ điều hành... người dùng cần tạo cho mình thói quen sao lưu dữ liệu thường xuyên bằng iTunes hoặc iCloud để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra.

- iTunes: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc nâng cấp phần mềm iTunes lên phiên bản mới nhất tại địa chỉ http://bit.ly/itunes-sw. Sau đó kết nối iPhone, iPad vào máy tính thông qua sợi cáp USB tương ứng (nên sử dụng cáp đi kèm trong hộp hoặc cáp xịn có chứng nhận MFi).



Cách sao lưu dữ liệu iPhone bằng iTunes.

Tiếp theo, người dùng chỉ cần mở phần mềm iTunes (Windows) hoặc Finder (macOS 10.15), bấm vào biểu tượng điện thoại ở góc trên bên trái và chọn Back Up Now để sao lưu lại toàn bộ dữ liệu trên thiết bị.

- iCloud: Trước khi thực hiện, hãy đảm bảo iPhone, iPad đã được kết nối WiFi và cắm sạc nếu pin đã gần cạn. Tiếp theo, bạn vào Settings (cài đặt) - Tên người dùng - iCloud - iCloud Backup (sao lưu iCloud) và làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.



Cách sao lưu dữ liệu iPhone bằng iCloud.

Xóa tất cả dữ liệu riêng tư trước khi bán hoặc cho tặng iPhone, iPad

Để thực hiện, bạn hãy truy cập vào phần Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Reset (đặt lại) - Erase All Content and Settings (xóa tất cả nội dung và cài đặt) - Erase now (xóa ngay), nhập mật mã khi được yêu cầu.



Đặt lại toàn bộ dữ liệu trên iPhone.

Tiếp theo, iPhone sẽ yêu cầu người dùng nhập mật khẩu Apple ID để tắt tính năng Find my iPhone và Activate Lock (nếu bạn đã kích hoạt trước đó). Khi quá trình xóa hoàn tất, bạn có thể thiết lập iPhone, iPad như một thiết bị mới và bán lại hoặc cho tặng bất kỳ ai mà không cần phải lo lắng.



Xóa toàn bộ dữ liệu trên iPhone trước khi bán máy.

