Để cài đặt iOS 15, bạn hãy truy cập vào phần Settings (cài đặt) trên iPhone, tìm đến mục General (cài đặt chung) - Software Update (cập nhật phần mềm) - Upgrade to iOS 15 (nâng cấp lên iOS 15), sau đó nhấn Download & Install (tải xuống và cài đặt) và chờ một lát cho đến khi quá trình này hoàn tất.

Trước khi tiến hành nâng cấp, người dùng nên sao lưu lại toàn bộ dữ liệu trên iPhone bằng iTunes hoặc iCloud để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra.

- iTunes: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc nâng cấp phần mềm iTunes lên phiên bản mới nhất tại địa chỉ http://bit.ly/itunes-sw. Sau đó kết nối iPhone, iPad vào máy tính thông qua sợi cáp USB tương ứng (nên sử dụng cáp đi kèm trong hộp hoặc cáp của bên thứ ba nhưng có chứng nhận MFi).

Tiếp theo, người dùng chỉ cần mở phần mềm iTunes (Windows) hoặc Finder (macOS 10.15 trở lên), bấm vào biểu tượng điện thoại ở góc trên bên trái và chọn Back Up Now để sao lưu lại toàn bộ dữ liệu trên thiết bị.

- iCloud: Trước khi thực hiện, hãy đảm bảo iPhone, iPad đã được kết nối WiFi và cắm sạc nếu pin đã gần cạn. Tiếp theo, bạn vào Settings (cài đặt) - Tên người dùng - iCloud - Backup (sao lưu iCloud) và làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.

Dưới đây là danh sách 19 thiết bị đủ điều kiện nâng cấp lên iOS 15:

- iPhone 12 Pro Max

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12

- iPhone 12 mini

- iPhone 11 Pro Max

- iPhone 11 Pro

- iPhone 11

- iPhone XR

- iPhone XS

- iPhone XS Max

- iPhone X

- iPhone 8

- iPhone 8 Plus

- iPhone 7

- iPhone 7 Plus

- iPhone 6

- iPhone 6S Plus

- iPhone SE (2020)

- iPhone SE (2016)

Mặc dù iOS 15 hỗ trợ 19 mẫu iPhone khác nhau, tuy nhiên, không phải thiết bị nào cũng có thể sử dụng được tất cả các tính năng mới. Theo Apple, một số tính năng mới buộc người dùng phải sử dụng chip A12 Bionic hoặc mới hơn, có nghĩa là nếu sử dụng iPhone X trở xuống, bạn sẽ không thể trải nghiệm được các tính năng sau đây.

- Chế độ chân dung trong FaceTime, giúp làm mờ phần nền và chủ thể được tập trung tốt hơn.

- Spatial audio là công nghệ mới giúp âm thanh phát ra như từ vị trí mà người dùng đang gọi FaceTime.

- Chế độ Voice Isolation trong FaceTime, sử dụng công nghệ máy học để ngăn chặn những tiếng ồn xung quanh như tiếng lá cây, chó sủa…

- Chế độ Wide Spectrum trong FaceTime, giúp khuếch đại tiếng ồn xung quanh trong khi gọi.

- Tính năng chỉ đường (đi bộ) bằng AR trong ứng dụng bản đồ.

- Tính năng Live Text hỗ trợ chụp ảnh và sao chép, dịch thuật, tra cứu… nhanh các nội dung văn bản trong hình ảnh.

- Yêu cầu Siri hẹn giờ báo thức, nhắn tin, khởi chạy ứng dụng… và các mệnh lệnh khác mà không cần kết nối Internet.

- Khả năng thêm chìa khóa nhà, khách sạn và xe hơi vào ứng dụng Wallet.

- Đọc chính tả trên bàn phím liên tục, thay vì giới hạn 60 giây cho mỗi trường hợp.

- Hình nền động trong ứng dụng Thời tiết, thể hiện chính xác hơn vị trí mặt trời, mây và lượng mưa.

