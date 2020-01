Asus ROG Phone 2 với 12 GB RAM và bộ nhớ trong 512 GB tiếp tục chiếm vị trí đầu tiên với số điểm Antutu trung bình là 496.662 điểm.

Sản phẩm được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 855 Plus, chip nhớ UFS 3.0, RAM 12 GB, hệ thống làm mát ba lớp độc đáo giúp điện thoại có thể chạy với hiệu năng cao trong thời gian dài mà không bị quá nhiệt.

Vị trí thứ hai thuộc về One Plus 7T với 8 GB RAM, dung lượng lưu trữ 256 GB, điểm AnTuTu trung bình đạt 482.881 điểm, tiếp theo là phiên bản One Plus 7T Pro với 12 GB RAM và bộ nhớ trong 256 GB, đạt điểm trung bình 482,532 điểm.

Đứng thứ tư là Realme X2 Pro với 12 GB RAM và 256 GB lưu trữ, đạt điểm Antutu trung bình 476.185 điểm. Đây là mẫu điện thoại thông minh mạnh nhất của thương hiệu Realme tính đến thời điểm hiện tại.

Danh sách 10 mẫu điện thoại Android mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Ảnh: AnTuTu

Các vị trí còn lại trong danh sách thuộc về:

- OnePlus 7 Pro với 12 GB RAM và bộ nhớ trong 256 GB (465.246 điểm)

- One Plus 7 với 8 GB RAM và 256 GB dung lượng lưu trữ (455.587 điểm)

- Redmi K20 Pro Premium Edition với 12 GB RAM và 512 GB lưu trữ (452.783 điểm)

- Asus ZenFone 6 2019 với 6 GB RAM và 128 GB lưu trữ (452.776 điểm)

- Samsung Note10+ (Snapdragon 855) với 12 GB RAM và bộ nhớ trong 256 GB (449.659 điểm)

- Samsung Note10+ 5G (Exynos 9825) với 12 GB RAM + 256 GB dung lượng lưu trữ (443.858 điểm).

Nhìn chung, không có sự thay đổi lớn trong bảng xếp hạng 10 mẫu điện thoại có hiệu năng cao nhất hiện nay so với tháng trước. Tuy nhiên, sự gia nhập của hai mẫu điện thoại mới là Realme X2 Pro và Redmi K20 Pro Premium Edition đã cho thấy khả năng cạnh tranh của những thương hiệu mới.

Cần lưu ý rằng các mẫu điện thoại lọt vào danh sách này có thể không phải là phiên bản cao cấp nhất của mỗi thương hiệu.

Về mặt lý thuyết, các phiên bản cao cấp có thể đạt được điểm số cao hơn do cấu hình mạnh hơn, tuy nhiên, các yếu tố khác như mức tiêu thụ năng lượng và khả năng tản nhiệt cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất.

TIỂU MINH