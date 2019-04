Zebra là công ty đến từ Mỹ, được biết đến như một trong những thương hiệu nổi tiếng về các sản phẩm mã vạch trên thế giới, chuyên sản xuất và phân phối các thiết bị đọc mã vạch, các sản phẩm máy in RFID, máy in mã vạch, máy in di động, máy in thẻ, máy in kiosk, hệ thống định vị thời gian thực, UWB, các thiết bị và dịch vụ liên quan với sản phẩm đạt uy tín về chất lượng và giá thành hợp lý.





Nhận định về thị trường Việt Nam, bà Tracy Yeo - Giám đốc Zebra tại thị trường Việt Nam cho biết: “Là người tiên phong trong lĩnh vực giải pháp doanh nghiệp, Zebra Technologies đã tiếp sức cho nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, vận tải và hậu cần, sản xuất và các ngành công nghiệp khác để đạt được lợi thế toàn cầu trong 50 năm qua".

Với bề dày kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên mạnh mẽ, Smartcom tự tin sẽ giúp Zebra tiếp cận rộng rãi khách hàng tại Việt Nam.





Ông Phan Quang Tuấn Anh, CEO Smartcom cho biết thêm: “Zebra là thương hiệu lớn có tiếng trên thế giới chuyên cung cấp các giải pháp với chất lượng và dịch vụ cực tốt. Với việc ký kết đối tác chiến lược này, Smartcom mong muốn sẽ mở rộng thêm về mảng dịch vụ và giải pháp doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp các công ty này đón đầu xu hướng dịch chuyển từ thị trường lớn như Trung Quốc hay Thái Lan về Việt Nam, giúp họ tăng sức cạnh tranh của mình không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.”.

Tại sự kiện lần này, Zebra cũng giới thiệu một số sản phẩm nổi bật đang có mặt trên thị trường như máy quét mã vạch MC9300, TC52/TC57, máy in ZD620, ZQ300, DS9900. Các sản phẩm Zebra chính hãng do Smartcom phân phối sẽ nhận chế độ bảo hành 12 hoặc 24 tháng tùy từng loại thiết bị, đổi mới nếu có lỗi của nhà sản xuất trong 7 ngày đầu tiên.



TIỂU MINH