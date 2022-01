Là cửa hàng theo mô hình cao cấp APR - Apple Premium Reseller, TopZone Xã Đàn có nhiều nét khác biệt so với các cửa hàng phổ thông (mô hình AAR - Apple Authorised Reseller). Cửa hàng có diện tích lớn, 180m2, gần gấp đôi so với các cửa hàng hiện có và nằm hoàn toàn độc lập so với các cửa hàng Điện máy Xanh hay Thế Giới Di Động.



Thế Giới Di Động chính thức ra mắt TopZone Xã Đàn, phiên bản cửa hàng ủy quyền cao cấp nhất của Apple (APR) đầu tiên tại Việt Nam

Đây cũng là phiên bản cửa hàng ủy quyền cao cấp và mới nhất hiện nay trên thế giới của Apple, trưng bày một danh mục đầy đủ nhất các sản phẩm như: iPhone, iPad, iMac, Macbook, Apple Watch và phụ kiện.

Việc ra mắt TopZone Xã Đàn cũng đánh dấu cột mốc TopZone trở thành đại lý ủy quyền cao cấp nhất của Apple, lớn nhất với 19 cửa hàng và là đại lý có mặt tại nhiều tỉnh thành nhất (14 tỉnh thành) chỉ sau ba tháng kể từ khi mở cửa hàng đầu tiên (nhà bán lẻ thứ hai cần tới 9 năm để có 15 cửa hàng tại 9 tỉnh thành).

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc của công ty cổ phần Thế Giới Di Động chia sẻ: mục tiêu mở 60 cửa hàng TopZone trong quý 1 năm nay và 200 cửa hàng TopZone phủ khắp 63 tỉnh thành trong năm 2022. Kế hoạch này đang đi đúng lộ trình và theo dự kiến thì TopZone sẽ sớm trở thành nhà bán lẻ áp đảo.

NGUYÊN VÕ