Hiện tại, các sản phẩm của Công ty An ninh mạng Viettel tập trung ở các sản phẩm như: Hệ thống giám sát An toàn thông tin tập trung (SOC); Hệ thống giám sát và bảo vệ cho mạng viễn thông, chống lậu cước; Hệ thống giám sát và bảo vệ ứng dụng Web trên nền tảng điện toán đám mây; Hệ thống quản lý An toàn thông tin cho mạng Văn phòng.

Ngoài ra còn có các nhóm dịch vụ chính bao gồm: Dịch vụ Giám sát và xử lý sự cố An toàn thông tin 24/7, Dịch vụ kiểm định đánh giá An toàn thông tin cho hệ thống và ứng dụng, Dịch vụ Rà soát gỡ bỏ mã độc… 100% các sản phẩm này đều được nghiên cứu, phát triển hoàn toàn bởi đội ngũ nhân sự của công ty.

Nhiều sản phẩm đã đạt các giải thưởng danh giá trên thế giới như Giải đồng IT World Awards 2016, giải Bạc Stevie Awards 2017; và các giải thưởng dành cho cách hacker mũ trắng trên thế giới như White Hat 9, Snatching The Hat….





Công ty An ninh mạng Viettel hiện đang lãnh trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin cho hạ tầng mạng lưới viễn thông trên toàn cầu của Viettel tại 11 thị trường. Mỗi năm, hệ thống phòng thủ của Công ty An ninh mạng ngăn chặn được hơn 25.000 cuộc tấn công an ninh mạng của hacker (tin tặc) trên thế giới vào hệ thống của Viettel và khách hàng.



Công ty hiện cũng đang cung cấp giải pháp an ninh mạng, rà soát lỗ hổng, ứng cứu và xử lý sự cố cho trên 40 khách hàng là các các Bộ/Cơ quan ngang bộ như Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Bộ Quốc phòng; Tập đoàn/Doanh nghiệp lớn; Ủy Ban Nhân dân Tỉnh/Thành phố tại Việt Nam.

TIỂU MINH