Tội phạm mạng và các mối đe dọa ngày càng tinh vi, không gian mạng đã trở thành nơi đầy rẫy sự sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ. Báo cáo quý 1-2018 của Kaspersky Lab cho thấy Việt Nam đứng thứ 1 trong top 20 quốc gia có tỷ lệ tấn công mạng trên máy tính ICS hàng đầu (với 75,1%) và thường xuyên thuộc top 3 quốc gia bị tấn công mạng nhiều nhất thế giới năm 2018.

Trong thời gian gần đây, các cơ quan ban ngành tại Việt Nam đã bắt đầu đặt nhiều sự quan tâm hơn đến việc bảo mật các cơ sở hạ tầng quan trọng và đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử, Thành phố thông minh.

Trước đó, Kaspersky đã kí kết biên bản ghi nhớ với Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục An toàn Thông tin và Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia Việt Nam. Đồng thời công ty cũng mong muốn hỗ trợ Chính phủ giải quyết những thách thức về an ninh mạng trong nước, đảm bảo an ninh quốc gia.





Bên cạnh đó, công ty cũng bổ sung thêm nhiều tính năng hữu ích vào các phần mềm bảo mật, giúp các bậc cha mẹ có thể bảo vệ trẻ tốt hơn trước những mối đe dọa trên Internet.

Phần mềm được tích hợp các tính năng hữu ích cho phép cha mẹ xem báo cáo và tùy chỉnh cài đặt, từ đó chặn các trang web độc hại và có nội dung nguy hiểm; Quản lý thời gian sử dụng và các ứng dụng được cài đặt cho trẻ; Theo dõi những cuộc gọi và tin nhắn trên thiết bị Android để phát hiện các thông tin không mong muốn; Báo cáo về hoạt động công khai trên Facebook của trẻ, bao gồm các bài đăng và bạn bè mới,...

Thử thách Momo đang gây không ít tranh cãi trên mạng xã hội (PLO) - Theo các chuyên gia từ Kaspersky Lab, về bản chất, thử thách Momo không phải là mối đe dọa trực tuyến với mục đích lây nhiễm mã độc mà là một trò đùa ác ý có ý định gây sốc.

TIỂU MINH