Vì tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều công ty đã yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà và hội họp trực tuyến. Zoom có lẽ là ứng dụng hội họp trực tuyến được nhắc đến nhiều nhất hiện nay, ứng dụng có sẵn trên hầu hết các nền tảng, bao gồm Android, iOS, macOS, Windows và trình duyệt web.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Vice, phiên bản Zoom trên iOS đang âm thầm gửi dữ liệu phân tích đến máy chủ của Facebook, thậm chí ngay cả khi ứng dụng không được cài đặt trên iPhone hoặc người dùng không có tài khoản Facebook.



Ứng dụng Zoom được sử dụng khá nhiều trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: CNET

Việc này cũng không có gì đặc biệt bởi các nhà phát triển đôi khi sử dụng SDK của Facebook để triển khai một số tính năng trong ứng dụng của họ. Nhưng điều đáng quan tâm là trong phần chính sách riêng tư, Zoom đã không đề cập đến việc gửi dữ liệu cho Facebook.

Cụ thể, Zoom sẽ gửi thông báo cho Facebook khi người dùng mở ứng dụng, ngoài ra còn có thông tin chi tiết về thiết bị, bao gồm tên thiết bị, múi giờ, nhà mạng, ID quảng cáo (có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu quảng cáo).

Cách ngăn ứng dụng trên iPhone truy cập dữ liệu Facebook

Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng Facebook trên iPhone, bấm vào biểu tượng menu ở góc phải bên dưới và chọn Settings & Privacty (cài đặt & quyền riêng tư) - Settings (cài đặt) - Apps and Websites (ứng dụng và trang web) - Logged in with Facebook (đã đăng nhập bằng Facebook).

Tại đây, bạn sẽ thấy danh sách các ứng dụng đang kết nối với Facebook. Người dùng chỉ cần đánh dấu chọn và nhấn Remove để gỡ bỏ, điều này sẽ ngăn ứng dụng đó tiếp cận với dữ liệu hồ sơ Facebook của bạn. Tuy nhiên, bạn không thể làm gì với những dữ liệu đã được chia sẻ trước đó.



Gỡ cài đặt các ứng dụng không còn sử dụng. Ảnh: TIỂU MINH

TIỂU MINH