(PLO)- Tại sự kiện Internet Day 2021, ông Mika Lauhde, Phó chủ tịch toàn cầu về An ninh mạng và bảo mật của Huawei, đã khẳng định tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc bảo mật an ninh mạng.





Công nghệ AI đã có những bước phát triển vượt bậc trong việc nhận dạng hình ảnh, nhận dạng giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên...

Bên cạnh đó, AI còn được sử dụng để xây dựng hệ thống phòng thủ, phát hiện phần mềm độc hại, cảnh báo các đợt tấn công mạng. Tuy nhiên, AI cũng có thể bị khai thác để tạo ra các cuộc tấn công, bị tin tặc thao túng với ý đồ xấu.

Do đó, trong một số tình huống, bảo đảm an ninh của hệ thống AI là vấn đề sống còn không chỉ của cá nhân, doanh nghiệp mà cả với an ninh quốc gia.

“Nói đến AI, chúng ta cần xác định sự khác nhau giữa trí tuệ Nhân tạo (AI) và hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI system). Nếu AI là hiển thị các hành vi thông minh bằng cách phân tích dữ liệu và đưa ra những phản hồi nhất định để đạt được mục tiêu cụ thể, thì AI system là phần mềm được phát triển từ nhiều kỹ thuật và phương pháp tiếp cận hướng tới một tập hợp các mục tiêu do con người xác định”, ông Mika Lauhde, Phó chủ tịch toàn cầu về An ninh mạng và bảo mật của Huawei, chia sẻ.





Trong “Sách trắng về bảo mật AI” của Huawei, tập đoàn đã đề xuất 3 lớp bảo vệ hệ thống AI bao gồm: Giảm thiểu tấn công dựa trên dữ liệu đã có, nâng cao cơ chế bảo mật, xây dựng một kiến trúc hệ thống an toàn để phòng vệ và bảo đảm an ninh.

Bên cạnh đó, để có một hệ thống AI an toàn và an ninh, mỗi người sử dụng cần phải nâng cao năng lực của bản thân, có sự hiểu biết nhất định về AI trong an ninh mạng, chia sẻ thông tin kỹ thuật số và hợp tác quốc tế.

Chính phủ, nhà cung cấp và cả người dùng đều có thể đóng vai trò là nhà quan sát, đoàn kết và cùng nhau đưa ra những giải pháp, tăng cường sự kiểm soát của con người trong các hệ thống AI như một phần giảm thiểu rủi ro và chủ động hơn trong việc bảo đảm an ninh AI.

TIỂU MINH