(PLO) - Mới đây, Canon đã chính thức ra mắt hai loại máy ảnh chụp và in ảnh liền iNSPiC [S] và iNSPiC [C] với 6 màu sắc đa dạng.





iNSPiC [S]

Phiên bản iNSPiC [S] có 3 màu trắng, đen và vàng hồng với thiết kế sang trọng và mỏng hơn hầu hết các máy ảnh compact cũng như những dòng máy ảnh chụp và in ảnh liền đang có mặt trên thị trường. iNSPiC [S] cũng được tích hợp đèn LED xung quanh ống kính máy ảnh, giúp người dùng chụp ảnh ban đêm tốt hơn.





Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể kết nối máy ảnh với smartphone thông qua ứng dụng Canon Mini Print. Hiện tại, iNSPiC [S] CV-123A được bán ra thị trường với giá 5.600.000 đồng (đã bao gồm VAT)

iNSPiC [C]

Dòng iNSPiC [C] đi cùng với dòng [S], có nhiều lựa chọn màu sắc rực rỡ, như hồng đậm, vàng đậm, và xanh biển, mang đến cho chiếc máy ảnh nét cá tính, thời trang tại những buổi tiệc bên bạn bè và gia đình, hoặc chỉ đơn giản là thật nổi bật trước đám đông.





Máy in ảnh mini của Canon dùng công nghệ ZINK Zero Ink từ ZINK, một công nghệ in khô mang tính cách mạng, giúp in màu mà không cần dùng ống mực. Máy in các bức ảnh trên giấy glossy 2x3 inch có thể chống bẩn và trầy xước, mặt sau ảnh in là lớp keo có thể bóc ra và dán chặt dễ dàng vào phía sau chiếc smartphone, laptop, mặt bàn, gương treo tường, hoặc bất cứ bề mặt nhẵn nào.





Hiện tại, iNSPiC [C] CV-123A được bán ra thị trường với giá 4.200.000 đồng (bao gồm VAT).

TIỂU MINH