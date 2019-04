Sự lộn xộn diễn ra khi các tệp và tài liệu liên tục được tạo ra trong quá trình làm việc mà thiếu sự quan sát, điều này dẫn đến những rủi ro liên quan đến bảo mật.

Báo cáo của Kaspersky Lab cho thấy 72% nhân viên đang lưu trữ dữ liệu cá nhân hoặc có tính nhạy cảm trên máy tính ở nơi làm việc, một khi bị lộ ra ngoài, những thông tin này có thể gây thiệt hại không nhỏ về danh tiếng và tiền bạc đối với doanh nghiệp, nhân viên và khách hàng của họ.

Gần 71% nhân viên tin rằng lãnh đạo doanh nghiệp, bộ phận IT hoặc bảo mật phải chịu trách nhiệm đảm bảo email, tệp và tài liệu được cài đặt quyền truy cập phù hợp.

Tuy nhiên, cho dù bộ phận IT và bảo mật có thể kiểm soát quyền truy cập đối với các tệp và thư mục, thì vẫn tồn tại lỗi gây ra do nhân viên công ty. Chẳng hạn, dù vô tình hay cố ý, nhân viên cũng có thể cung cấp cho đồng nghiệp hoặc người quen bên ngoài thông tin đăng nhập tài khoản, hoặc qua mắt quản trị viên IT bằng cách sử dụng công cụ mới. Với những nhân viên tạo file và làm việc cùng lúc trên nhiều tài liệu, họ nên chịu trách nhiệm nếu gây ra sự lộn xộn.







Maxim Frolov, Phó Chủ tịch Kinh doanh Toàn cầu Kaspersky Lab cho biết: “Đúng là thường xuyên sắp xếp tủ lạnh ngăn nắp không đồng nghĩa bạn được an toàn trước các đe dọa an ninh mạng, tuy nhiên áp dụng cách suy nghĩ và thói quen này đối với dữ liệu sẽ giúp bạn chống lại các rủi ro bảo mật mạng tốt hơn.”



Để tránh trở thành nạn nhân của sự lộn xộn và rò rỉ thông tin, các doanh nghiệp nên:

- Chú trọng hoạt động đào tạo kỹ năng bảo mật mạng cho nhân viên, mà quan trọng là dạy các kỹ năng thực tế áp dụng cho nhân viên trong công việc hàng ngày.

- Thường xuyên nhắc nhở nhân viên tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy tắc an ninh, ví dụ như có thể treo áp phích với lời khuyên xung quanh văn phòng.

- Tạo bản sao lưu dữ liệu cần thiết để đảm bảo thông tin của công ty được an toàn và thường xuyên cập nhật các thiết bị và ứng dụng mới nhất để vá kịp thời các lỗ hổng.

- Tìm kiếm giải pháp dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ như Kaspersky Endpoint Security Cloud với các tính năng quản lý đơn giản và hiệu quả.

TIỂU MINH