Sự kiện “Ngày Trí tuệ nhân tạo 2021 - Tiếp lửa đổi mới sáng tạo” sẽ được tổ chức trực tuyến trong hai ngày 27 và 28-8-2021.

Mục tiêu của sự kiện nhằm thúc đẩy nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng AI, góp phần giải quyết những vấn đề thách thức trong phát triển kinh tế xã hội, đồng thời giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thể ứng dụng công nghệ mới giúp tối ưu hoá năng lực cạnh tranh.

Sự kiện gồm 3 chủ đề chính: “Trí tuệ nhân tạo trong Nghiên cứu và Phát triển”, “Trí tuệ nhân tạo trong Đổi mới sáng tạo” và “Đào tạo, nuôi dưỡng nguồn nhân lực về Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam”.

Trong đó, nội dung về Đổi mới sáng tạo hướng đến các sản phẩm AI trên toàn cầu dự kiến sẽ mang đến những góc nhìn mới mẻ về ứng dụng của công nghệ này trong việc giải quyết các thách thức của doanh nghiệp.

Đặc biệt, tại sự kiện lần đầu tiên sản phẩm xe tự hành sẽ được giới thiệu đến công chúng Việt Nam trên khía cạnh kỹ thuật và hướng tiếp cận với sự phân tích chuyên sâu của các chuyên gia AI.

Tham gia Ngày Trí tuệ nhân tạo 2021 là những chuyên gia, các nhà nghiên nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới trong lĩnh vực AI. Trong đó Giáo sư Michael I. Jordan là người đặt nền móng cho ngành Học Máy (Machine Learning) và Trí tuệ nhân tạo hiện đại.



Giáo sư Michael I. Jordan.

Giáo sư Jordan đã được tạp chí Science Magazine chọn là nhà khoa học máy tính có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2016. Không chỉ chia sẻ góc nhìn chuyên môn tại AI Day 2021, giáo sư Jordan sẽ tham gia cùng Tiến sĩ Bùi Hải Hưng (Giám đốc sáng lập, VinAI) tại phiên thảo luận đầu tiên của sự kiện vào sáng 27-8.

Danh sách các diễn giả danh tiếng thế giới tại AI Day 2021 còn bao gồm Tiến sĩ Oren Etzioni (CEO, Allen Institute for AI, Viện nghiên cứu AI nổi tiếng của tỉ phú Paul Allen, đồng sáng lập Microsoft), Giáo sư Masashi Sugiyama (Giám đốc viện AI tại RIKEN, Viện nghiên cứu về AI số 1 của Nhật Bản), Tiến sĩ Marian Croak (Phó Chủ tịch Kỹ thuật Google), Giáo sư Hiệp hội Hoàng gia Anh - Andrew Zisserman (khoa Khoa học Kỹ Thuật, đại học Oxford) và nhiều chuyên gia nổi tiếng khác.

Tiến sĩ Bùi Hải Hưng - Tổng Giám đốc Công ty Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo VinAI (Tập đoàn Vingroup) chia sẻ: “Những năm qua, AI đã trở thành công cụ hữu hiệu góp phần giải quyết các khó khăn cũng như tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt. Mặc dù sở hữu tiềm năng lớn, việc phát triển lĩnh vực này trong nước vẫn còn nhiều thử thách.

Là đơn vị đi đầu trong nghiên cứu và ứng dụng AI, chúng tôi có mục tiêu mang các nghiên cứu và sản phẩm AI của Việt Nam ra thế giới. Thông qua AI Day 2021, VinAI muốn tạo ra một cầu nối bền vững giữa cộng đồng AI thế giới và Việt Nam. Đồng thời, giúp các đội ngũ nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp giải quyết các thách thức và nâng cao năng lực phát triển AI tại Việt Nam, dần vươn ra thế giới”.

Bên cạnh những công trình nghiên cứu mang tầm cỡ quốc tế được công bố tại các hội nghị số 1 thế giới về Trí tuệ nhân tạo như ICML, NeurIPS, CVPR… VinAI còn đặt nền móng cho một thế hệ các chuyên gia Trí tuệ nhân tạo trong tương lai với chương trình đào tạo AI Residency dành cho các bạn sinh viên xuất sắc.

6 thực tập sinh lứa đầu tiên của chương trình AI Residency, sau 2 năm tham gia đã xuất bản 15 công trình nghiên cứu tại các hội thảo AI đầu ngành. Các thực tập sinh đã giành được 19 học bổng Tiến sĩ toàn phần tại các đại học thuộc tốp 20 về Khoa học máy tính và đang trên đường viết tiếp giấc mơ nghiên cứu AI.

