(PLO)- Mới đây, VNG đã chính thức đầu tư 6 triệu USD (khoảng 138 tỉ đồng) vào Got It, doanh nghiệp cung cấp quà tặng điện tử cao cấp tại Việt Nam.

Được thành lập từ năm 2015, tính đến thời điểm hiện tại, Got It đã phát hành hơn 20 triệu thẻ quà tặng, được sử dụng tại hơn 160 thương hiệu với 12.000 địa điểm trên khắp Việt Nam, trở thành thương hiệu quà tặng điện tử được tín nhiệm bởi gần 500 công ty bao gồm các tập đoàn lớn của Việt Nam cũng như các công ty đa quốc gia.

Got It vừa trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam giành chiến thắng trong cuộc thi khởi nghiệp Startup-O’s Asia All Stars dành cho các công ty khởi nghiệp châu Á.

Bên cạnh những giá trị tương đồng của hai doanh nghiệp về con người, tính sáng tạo và tính chính trực, việc đầu tư vào Got It cũng mang lại cho VNG cơ hội mở rộng sang lĩnh vực dịch vụ tặng quà, phát triển các kênh bán hàng B2B và mạng lưới nhà cung cấp, đặc biệt là tăng thêm tiện ích cho người dùng Zalo và ZaloPay.

“Sau 17 năm hoạt động trong ngành công nghệ Việt Nam, càng ngày chúng tôi càng cảm nhận sứ mệnh của mình không chỉ là tập trung phát triển VNG, mà còn phải giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp khác của Việt Nam có thể phát triển và lớn mạnh, hình thành nên một hệ sinh thái các công ty công nghệ trong nước”, ông Lê Hồng Minh, CEO VNG chia sẻ.

“Got It hiện sẽ tập trung vào việc tiếp tục phát triển mạnh mảng kinh doanh B2B của chúng tôi bằng cách cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn nữa thông qua các cải tiến mới, mạng lưới đối tác mở rộng và phiên bản voucher điện tử toàn diện hơn”, ông Bruce Moulin, Đồng sáng lập và CEO Got It chia sẻ.

