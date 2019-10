Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành lệnh cấm hành khách, thành viên tổ bay mang MacBook 15 inch được sản xuất và tiêu thụ từ tháng 9-2015 đến tháng 2-2017 lên máy bay dưới mọi hình thức nhằm đảm bảo an toàn.

Hành khách cố ý làm trái quy định có thể bị từ chối vận chuyển và xử phạt theo quy định. Cục Hàng không cũng yêu cầu các hãng hàng không thông tin tới tất cả đại lý, phòng vé của mình, xây dựng quy trình kiểm soát, các câu hỏi an ninh đối với hành khách khi làm thủ tục lên máy bay (check-in) để thực hiện đúng nội dung này.

Trước đó không lâu, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh cấm người dùng mang MacBook Pro 15 inch lên máy bay dưới dạng xách tay hoặc ký gửi vì lo ngại nguy cơ cháy nổ.

Chia sẻ với The Verge, một người phát ngôn của FAA cho biết lệnh cấm áp dụng với tất cả thiết bị sử dụng pin lithium bị thu hồi, kể cả MacBook Pro, đều không được phép sử dụng trên máy bay.

Kiểm tra MacBook của bạn có bị cấm mang lên máy bay hay không? Ảnh: TIỂU MINH

Vào tháng 6, Apple đã bắt đầu chương trình thu hồi và thay thế tự nguyện model MacBook Pro 15 inch bán từ tháng 9-2015 đến tháng 2-2017 do lỗi quá nhiệt, có thể gây cháy nổ.

Để kiểm tra MacBook của bạn có bị cấm mang lên máy bay hay không, bạn hãy mở laptop, bấm vào biểu tượng trái táo ở góc trên bên trái và chọn About This Mac. Trong khung nhỏ vừa hiện ra, người dùng chỉ cần sao chép lại dòng Serial Number và truy cập vào địa chỉ https://support.apple.com/15-inch-macbook-pro-battery-recall, dán Serial Number vào khung trống rồi nhấn Submit.





Nếu xuất hiện thông báo màu đỏ It's not in the affected serial number range nghĩa là MacBook của bạn không nằm trong danh sách bị ảnh hưởng và ngược lại.

Ngoài Macbook Pro 15 inch thì còn khá nhiều thiết bị điện tử khác bị cấm mang lên máy bay.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cũng chính thức cấm mang sạc dự phòng, pin lithium lên máy bay dưới dạng hành lý ký gửi. Đồng thời khuyến cáo người dùng nên mang laptop, smartphone, tablet… và các thiết bị điện tử khác bên trong hành lý xách tay, tuy nhiên phải đảm bảo an toàn, tắt nguồn để tránh xảy ra sự cố đoản mạch.

Tại Việt Nam, người dùng có thể mang các thiết bị điện tử sử dụng pin lithium có công suất dưới 101 Wh bên trong hành lý ký gửi hoặc xách tay mà không phải thông qua quầy thủ tục. Đối với những thiết bị có công suất lớn 101-160 Wh, người dùng sẽ phải chờ hãng hàng không phê duyệt, ngược lại, các thiết bị có công suất trên 160 Wh sẽ bị cấm hoàn toàn. Ví dụ, sạc dự phòng có dung lượng 10.000 mAh và điện áp 5 V sẽ có công suất 10 x 5 = 50 Wh.

Đối với các thiết bị điện tử như xe điện, hoverboard… người dùng cần phải làm thủ tục để được xem xét trước khi mang lên máy bay.

