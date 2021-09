AUDIO bài viết



Đánh vào tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) của nhiều người trong mùa dịch, kẻ gian liên tục gửi tin nhắn lừa đảo với nội dung đăng ký tiêm vaccine miễn phí, nhận trợ cấp... nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.



Cẩn trọng các chiêu trò lừa đảo mới trong mùa dịch. Ảnh: TIỂU MINH

Cẩn trọng chiêu lừa mới trong mùa dịch

Cụ thể, kẻ gian sẽ giả mạo nhân viên ngân hàng gửi email thông báo cung cấp gói hỗ trợ dịch bệnh, túi thuốc miễn phí cho F0… sau đó yêu cầu bạn bấm vào liên kết trong email để được hỗ trợ.

Tiếp theo, bạn sẽ được chuyển đến một trang web giả mạo, có giao diện tương tự như trang web chính thức của ngân hàng. Tại đây, kẻ gian sẽ yêu cầu người dùng cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu tài khoản và OTP. Nếu bạn làm theo, tiền trong tài khoản ngân hàng sẽ nhanh chóng bị bốc hơi.



Các trang web ngân hàng giả mạo. Ảnh: TIỂU MINH

Tất cả các ngân hàng hiện nay đều không yêu cầu người dùng cung cấp thông tin bảo mật dưới mọi hình thức. Do đó, các yêu cầu cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, OTP (nếu có)… đều là giả mạo, và bạn tuyệt đối không nên làm theo.

Trong trường hợp nhận được yêu cầu cung cấp thông tin theo hình thức như trên, bạn có thể liên lạc ngay với tổng đài của ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể thông báo cho Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) tại địa chỉ https://canhbao.ncsc.gov.vn để phối hợp với cơ quan thẩm quyền ngăn chặn hành vi lừa đảo.

