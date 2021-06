Phần mềm độc hại Joker là gì?

Joker là một phần mềm độc hại khá nguy hiểm, bí mật xâm nhập vào điện thoại thông qua các ứng dụng bị lây nhiễm. Sau đó lén lút thu thập tin nhắn SMS, danh bạ, thông tin thiết bị… đồng thời tự động đăng ký các dịch vụ trả phí mà không cần có sự đồng ý của người dùng.

Vào tháng 1 năm 2020, Google đã xuất bản một bài đăng trên blog cho biết Joker là một trong những mối đe dọa lâu dài và tiên tiến nhất mà họ phải xử lý trong vài năm qua. Từ năm 2017, nhóm bảo mật của Google đã gỡ bỏ hơn 1.700 ứng dụng có chứa phần mềm độc hại Joker khỏi Google Play.

8 ứng dụng trên Google Play bị nhiễm phần mềm độc hại Joker. Ảnh: TIỂU MINH

Sau khi nhận được báo cáo của Quick Heal Security Labs, Google đã ngay lập tức gỡ bỏ các ứng dụng bị nhiễm phần mềm độc hại khỏi Google Play. Mặc dù vậy, những ứng dụng này vẫn tồn tại trên điện thoại nếu bạn đã lỡ cài đặt trước đó. Do đó, người dùng nên gỡ bỏ các ứng dụng dưới đây ngay lập tức để tránh bị mất dữ liệu và mất tiền oan uổng.

Danh sách 8 ứng dụng bị nhiễm phần mềm độc hại Joker:

- Auxiliary Message

- Fast Magic SMS

- Free CamScanner

- Super Message

- Element Scanner

- Go messages

- Travel Wallpapers

- Super SMS

Khi phát hiện điện thoại có chứa một các ứng dụng kể trên, bạn hãy nhấn im lên biểu tượng ứng dụng và chọn Uninstall để gỡ cài đặt.

Những dấu hiệu cho thấy smartphone đã dính phần mềm độc hại Joker

Dấu hiệu đầu tiên chính là điện thoại hoạt động chậm bất thường, màn hình xuất hiện các ứng dụng lạ, lượng dữ liệu di động tăng đột biến, hao pin…

Một khi phần mềm độc hại Joker xâm nhập thành công vào điện thoại, chúng sẽ đánh cắp thông tin cá nhân, tiền bạc và đặc biệt là danh tính của bạn.

Để đảm bảo an toàn, người dùng chỉ nên cài đặt ứng dụng trên Google Play, mặc dù không phải tất cả các ứng dụng trên đây đều an toàn 100%.

Cách đây ít hôm, Tim Cook (CEO Apple) đã tuyên bố rằng “Android có số lượng phần mềm độc hại nhiều gấp 47 lần so với iOS”. Mặc dù thông tin này vẫn có nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng Cook đang đúng ở chỗ Android vừa kém riêng tư và kém an toàn hơn iOS. “Chúng tôi đã thiết kế iOS theo cách chỉ có một App Store, tất cả ứng dụng đều được xem xét trước khi công khai. Do đó, rất nhiều phần mềm độc hại không có trong hệ sinh thái của chúng tôi”.

Quan điểm của Cook là bạn không thể cài đặt ứng dụng cho iPhone từ kho ứng dụng của bên thứ ba theo cách tương tự mà bạn có thể làm trên Android.

